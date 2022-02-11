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ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 9,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
Ведомости
Инфляционное давление усиливает быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов.
Frank Media
ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом".
ТАСС
По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и с середины 2023 года будет находиться вблизи 4%.
Коммерсантъ

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ЦБ России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых
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