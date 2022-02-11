ВедомостиЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовыхСовет директоров Банка России на первом в этом году заседании повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 9,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.ВедомостиИнфляционное давление усиливает быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов.Frank MediaЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом".ТАССПо прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и с середины 2023 года будет находиться вблизи 4%.КоммерсантъЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВТВ ЦентрРБКDaily MoscowМосква 24The Moscow PostГазета.RuВятка-На-СетиБизнес журналRT на русскомКомсомольская правдаНациональная служба новостейT24Капитал страныРадио Комсомольская правдаВерсия-СаратовГлагоLФАНРЕН ТВМолваПолитическая ЭкспертизаРБК ИнвестицииСусанинПодробнее о событииЦБ России повысил ключевую ставку до 9,5% годовыхLenta.ru05:31ЦБ РФ сейчас гораздо ближе к моменту завершения цикла подъёма ставки, чем большинство регуляторов в миреFinam.Ru08:20Ключевая ставка повышена до 9,5% годовыхКоммерсантъ07:32ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд до 9,5% годовыхРИА Новости08:28ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовыхВедомости05:30Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. ИнфографикаРБК05:59Как меняется ключевая ставка ЦентробанкаТАСС05:50Показать ещёОценить1,7KПоделиться