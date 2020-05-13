Финансы

Народные новостиНародные новостиЦентробанк повысил официальный курс доллара на 14 мая

Официальные курсы доллара и евро на 14 мая опубликованы на сайте Банка России. Иностранные валюты укрепятся к рублю, такой прогноз учтен аналитиками регулятора на основе текущих торгов Московской биржи. Доллар в четверг, 14 мая, будет стоить 73,58 рубля, евро поднимется до 79,78 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ РФ слегка повысил официальный курс доллара, евро прибавил больше

Росбалт08:20

По официальному курсу евро вырос на треть рубля, а доллар - на 15 копеек

Интересант07:15

ЦБ РФ установил курс евро с 14 мая в размере 79,7775 руб

Финмаркет06:59

ЦБ повысил курс доллара на 14 мая до 73,58 рубля

ТАСС07:07

Курс валют на завтра: Центробанк предупредил о росте доллара и евро

Свободная Пресса07:06

Официальный курс доллара повысился на 15 копеек, евро — на 34

Банки.ру07:14

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 мая в размере 79.7775 руб. против 79.4394 руб. на 13 мая

АК&М07:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:32, Ашберн

Комментарии

Игры

Halo 2: Anniversary вышла на PC

Cyber.sports.ru 03:23
1
Здоровье

В Оренбургской области выявили 1243 случая коронавируса

В область за сутки на поездах приехали 476 человек, 172 прилетели, еще 75 человек въехали в регион на автомобиле.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 07:47
123
Общество

В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
735
Армия и оружие

237 лет: Севастополь отпраздновал День Черноморского флота

Севастополь сегодня празднует годовщину создания Черноморского флота. Прославленному объединению ВМФ исполнилось 237 лет.
ТК Звезда 08:09
2
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

BFM.ru 02:18
959
Происшествия

Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе

По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород.
ТВ Центр вчера в 05:11
1,3K
Политика

Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в апреле сообщила, что эпидемия коронавируса в России доказала необходимость реформирования ОМС.
РБК 09:09
7
Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
36
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
РИА Новости 07:55
Экономика

Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии

Хроника нефтяной войны Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.
РИА Новости 01:00
Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
Интерфакс 07:26
2
Происшествия

Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге

Известия 08:31
63
Общество

48 тысяч южноуральских семей получили выплату на детей до трех лет

48 тысяч южноуральских семей, имеющих или имевших право на материнский капитал, получили ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Магсити74 11 мая в 22:03
7
Политика

Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
13
Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
659
Общество

В России во время изоляции стали чаще умирать от алкоголя

Число смертей от употребления алкоголя в период пандемии коронавируса и режима самоизоляции в России начало расти, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 07:58
246
Экономика

Дефицит бюджета Петербурга в 2019 году составил 10,5 млрд

В 2019 году бюджет Петербурга получил доходы на сумму 639,2 млрд рублей, расходы составили 649,7 млрд, сообщил председатель комитета финансов Алексей Корабельников в ходе совещания губернатора с членами правительства города.
Мойка78 08:53
1
Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
1K
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
23
Шоу-бизнес

Джиган рассказал о лечении в реабилитационной клинике

На протяжении двух месяцев вся страна с удивлением наблюдала за поведением рэпера Джигана, который из образцового семьянина и отца четырех детей превращался в алкоголика и наркомана.
МонаВиста 07:25
3
Общество

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины, ТЦ и уличные кафе

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 09:14
Политика

Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
1,2K
Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
2,2K
Культура

Они все знали: пять фантастических книг про эпидемии

Альбер Камю, "Чума", 1947 год Нельзя было обойти стороной и это известное произведение французского писателя, которое сейчас часто упоминается в контексте дискуссий про инфекции и прошлые пандемии.
РБК 09:03
Здоровье

Главврач больницы имени Филатова рассказал о важности ношения масок

Главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.
RT на русском 08:03
14
Здоровье

В Архангельской области коронавирусом заболели еще 19 человек

RuNews24.ru 02:26
9
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
875
Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
274
Экономика

Бизнес просит отменить штрафы за расторжение договоров аренды

Представители отраслевого бизнеса просят принять законопроект, который позволит разрывать договорные отношения с арендодателями в одностороннем порядке без денежных выплат и штрафов.
Российская газета 05:07
201
Происшествия

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу сотрудника СК

Известия 07:31
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное