Финансы
Аргументы неделиЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта
Банк России повысил курс доллара и курс евро на 24 марта более чем на два рубля. Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.
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Курс доллара взлетел на 2 рубля и превысил 81 рубль, сбылся прогноз букмекеров
Чемпионат23 марта в 04:40
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Комментарии
Политика
Заседание Совета по культуре с участием Путина перенесли
Заседание Совета по культуре и искусству, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге 25 марта с участием президента РФ Владимира Путина, перенесли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого.
Политика
Путин осмотрел больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке
Президент России Владимир Путин во вторник посетил московский поселок Коммунарка и больницу, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Сценарист, автор книг Илья Рубинштейн умер 24 марта. Об этом ТАСС сообщила его мать. Причину смерти 57-летнего сына она раскрывать не стала.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
Политика
В Италию прибыли девять российских самолетов с медпомощью
Как сообщает Минобороны РФ, всего в Италию направлено около ста человек на самолетах Ил-76 ВКС РФ.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Общество
В Петербурге рассказали о стоимости лечения коронавируса
В эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург» вице-губернатор города на Неве Евгений Елин раскрыл финансовую составляющую лечения COVID-19.
Финансы
Курс доллара упал ниже 77 рублей
Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Кино
Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям
Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
Здоровье
Роспотребнадзор обнаружил иммунитет на коронавирус у переболевших
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Происшествия
В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека
В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка
Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
Здоровье
Минздрав разрешил пациентам с коронавирусом принимать ибупрофен
Напомним, Всемирная организация здравоохранения изучает влияние ибупрофена на состояние пациентов с коронавирусом.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса
Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Здоровье
В Петербурге больницам запретили плановый прием пациентов
В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
Экономика
Чистый убыток КамАЗа в 2019 году составил 1,5 млрд рублей
Чистый убыток ПАО «КамАЗ» в 2019 году составил 1,5 млрд руб. по РСБУ против 27 млн руб. чистой прибыли в 2018-м, говорится в сообщении компании.
Здоровье
Кажется, у меня коронавирус: что делать
Что еще не стоит делать, как себя вести и как вообще определить, что вы подхватили коронавирус, мы разбирались вместе с экспертами российского Минздрава.
Общество
Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Экономика
В России может подорожать импортный алкоголь
Поставщики алкоголя начали уведомлять контрагентов о предстоящем повышении цен на импортную продукцию, пишет газета «Коммерсантъ».
Хоккей
КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Экономика
Закрытие границ приведёт к вынужденной деофшоризации
Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что закрытие границ в связи с пандемией китайского коронавируса приведёт к вынужденной деофшоризации.
Авто
Hyundai сократила гарантию на модели Hyundai Creta и Solaris
Компания Hyundai изменила условия заводской гарантии на обновленные седан Creta и кроссовер Solaris.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.