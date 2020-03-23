Финансы

Аргументы неделиАргументы неделиЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта

Банк России повысил курс доллара и курс евро на 24 марта более чем на два рубля. Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.
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ЦБ установил официальный курс доллара ниже 79 рублей

Право.рувчера в 11:23

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новости23 марта в 07:34

Курс евро на 24 марта: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правда23 марта в 08:02

ЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей

Ведомости23 марта в 07:35

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Коммерсантъ23 марта в 07:47

ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 марта в размере 80,8815 руб

Финмаркет23 марта в 06:37

Курс доллара взлетел на 2 рубля и превысил 81 рубль, сбылся прогноз букмекеров

Чемпионат23 марта в 04:40
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Комментарии

Политика

Заседание Совета по культуре с участием Путина перенесли

Заседание Совета по культуре и искусству, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге 25 марта с участием президента РФ Владимира Путина, перенесли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого.
Газета.Ru 05:52
Политика

Путин осмотрел больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке

Президент России Владимир Путин во вторник посетил московский поселок Коммунарка и больницу, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.
Российская газета вчера в 09:48
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:38
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Коммерсантъ 04:15
Кино

Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Сценарист, автор книг Илья Рубинштейн умер 24 марта. Об этом ТАСС сообщила его мать. Причину смерти 57-летнего сына она раскрывать не стала.
Культуромания 05:28
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

Газета.Ru 03:31
Политика

В Италию прибыли девять российских самолетов с медпомощью

Как сообщает Минобороны РФ, всего в Италию направлено около ста человек на самолетах Ил-76 ВКС РФ.
Gazeta.SPb 22 марта в 22:39
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском 04:55
Общество

В Петербурге рассказали о стоимости лечения коронавируса

В эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург» вице-губернатор города на Неве Евгений Елин раскрыл финансовую составляющую лечения COVID-19.
Санкт-Петербургские ведомости 03:58
Финансы

Курс доллара упал ниже 77 рублей

Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Известия 05:46
Кино

Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям

Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
REGNUM 01:57
Здоровье

Роспотребнадзор обнаружил иммунитет на коронавирус у переболевших

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:17
Происшествия

В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека

В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Газета.Ru 05:46
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Здоровье

Минздрав разрешил пациентам с коронавирусом принимать ибупрофен

Напомним, Всемирная организация здравоохранения изучает влияние ибупрофена на состояние пациентов с коронавирусом.
Доктор Питер вчера в 11:30
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 09:27
Общество

В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса

Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:20
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Мой район (г. Москва) 04:04
Здоровье

В Петербурге больницам запретили плановый прием пациентов

В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
Дождь вчера в 17:00
Экономика

Чистый убыток КамАЗа в 2019 году составил 1,5 млрд рублей

Чистый убыток ПАО «КамАЗ» в 2019 году составил 1,5 млрд руб. по РСБУ против 27 млн руб. чистой прибыли в 2018-м, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ Казань 04:33
Здоровье

Кажется, у меня коронавирус: что делать

Что еще не стоит делать, как себя вести и как вообще определить, что вы подхватили коронавирус, мы разбирались вместе с экспертами российского Минздрава.
НГС.Кемерово 04:50
Общество

Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Lenta.ru 05:27
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

Поставщики алкоголя начали уведомлять контрагентов о предстоящем повышении цен на импортную продукцию, пишет газета «Коммерсантъ».
Ведомости 02:09
Хоккей

КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Ведомости 05:48
Экономика

Закрытие границ приведёт к вынужденной деофшоризации

Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что закрытие границ в связи с пандемией китайского коронавируса приведёт к вынужденной деофшоризации.
Саминвестор 03:24
Авто

Hyundai сократила гарантию на модели Hyundai Creta и Solaris

Компания Hyundai изменила условия заводской гарантии на обновленные седан Creta и кроссовер Solaris.
Автоновости дня 04:50
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
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