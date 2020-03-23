Банк России повысил курс доллара и курс евро на 24 марта более чем на два рубля. Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.

ЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта

Политика Заседание Совета по культуре с участием Путина перенесли Заседание Совета по культуре и искусству, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге 25 марта с участием президента РФ Владимира Путина, перенесли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах "В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.

Кино Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн Сценарист, автор книг Илья Рубинштейн умер 24 марта. Об этом ТАСС сообщила его мать. Причину смерти 57-летнего сына она раскрывать не стала.

Общество В Петербурге рассказали о стоимости лечения коронавируса В эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург» вице-губернатор города на Неве Евгений Елин раскрыл финансовую составляющую лечения COVID-19.

Финансы Курс доллара упал ниже 77 рублей Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

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Хоккей КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Экономика Закрытие границ приведёт к вынужденной деофшоризации Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что закрытие границ в связи с пандемией китайского коронавируса приведёт к вынужденной деофшоризации.