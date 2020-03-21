Финансы

Аргументы неделиАргументы неделиЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта

Банк России повысил курс доллара и курс евро на 24 марта более чем на два рубля. Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей

Ведомости07:35

Курсы валют ЦБ РФ на 21 марта: 78,0443 руб/доллар США и 84,1552 руб/евро

SIA.ru21 марта в 07:19

ЦБ повысил официальный курс доллара на 2,84 руб., евро — на 2,55 руб

Rambler News Service06:50

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

ТАСС06:43

ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 марта в размере 80,8815 руб

Финмаркет06:37

ЦБ повысил официальный курс доллара и евро

Газета.Ru08:20

ЦБ понизил курс доллара на выходные до 78,04 рубля

Московский Комсомолец20 марта в 22:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 23:45, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Анастасия Костенко поделилась умилительным фото обнимающихся дочерей

Вокруг ТВ 20:49
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проверяется в клинике на онкологию

OvideO.ru вчера в 10:56
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Газета.Ru 19:42
Политика

В Италию прибыл последний российский военный самолет

В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
РИА Новости 18:15
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости 22:14
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Общество

Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса

Богатые жители России скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:44
Технологии

Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
РИА Новости 20:27
Общество

Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии

Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
REGNUM 20:09
Политика

Трамп на следующей неделе примет решение о возобновлении работы предприятий

Через 15 дней власти США примут решение о том, когда надо возобновить работу промышленного сектора в условиях распространения коронавируса.
Известия 19:48
Единоборства

Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона

Глава UFC Дана Уайт нашел место, где будет проведен поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает Sport24.
Газета.Ru 21:20
Армия и оружие

Щит от гиперзвука: чем США собираются отражать «атаки» России

В американских военных кругах все чаще звучат мнения о том, что в области гиперзвукового оружия США отстали от России.
Популярная механика вчера в 05:17
Армия и оружие

«Краснополь» продемонстрировал свою эффективность в Сирии

ГЛАС.RU 12:35
Финансы

Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Российская газета 07:30
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора "вернуть 37-й год". Комиссию ученого совета вуза просят оценить высказывание Олега Матвейчева.
Piter.tv 08:09
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:18
ЖКХ

Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс 03:49
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости 14:20
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева рассказала о пробах на съемках у Леонида Гайдая

Буквально на днях актриса припомнила пробы на роль Лидочки, когда ее утверждал сам Гайдай.
Bimru.ru 05:48
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

Вести.Ru 04:27
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении у него ребенка

РБК 20:34
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета 10:29
Спорт

Непомнящий обнулил еще одного китайца на турнире претендентов

Днем ранее Непомнящий «обнулил» еще одного китайца Ван Хао (1-0).
Спорт день за днем 12:25
Экономика

Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума

Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
Известия 17:01
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 11:16
Футбол

Мусаев включил игрока «Краснодара» в тройку лучших футболистов сезона

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал свою версию лучших футболистов Тинькофф РПЛ сезона-2019/20.
Матч ТВ вчера в 12:12
Происшествия

В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Ведомости 11:34
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Вести.Ru вчера в 11:23
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили беспилотник у авиабазы Хмеймим

РЕН ТВ 19:30
Наука

Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году

В статье говорится о том, что американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили у подковообразных летучих мышей в Китае вирус и создали новы вид, скрестив его с атипичной пневмонией.
КП - Пермь 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное