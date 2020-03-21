Банк России повысил курс доллара и курс евро на 24 марта более чем на два рубля. Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.

ЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта

Политика В Италию прибыл последний российский военный самолет В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.

Политика Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Технологии Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).

Общество Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.

ЖКХ Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах "Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.

Общество В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.

Общество Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.