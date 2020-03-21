Финансы
Аргументы неделиЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта
Банк России повысил курс доллара и курс евро на 24 марта более чем на два рубля. Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.
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Ольга Бузова проверяется в клинике на онкологию
Здоровье
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В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
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В Италию прибыл последний российский военный самолет
В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
Политика
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
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Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
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Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса
Богатые жители России скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Технологии
Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса
Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
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Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
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Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона
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Финансы
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Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
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В ВШЭ отреагировали на призыв профессора "вернуть 37-й год". Комиссию ученого совета вуза просят оценить высказывание Олега Матвейчева.
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В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
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Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах
"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
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Наталья Селезнева рассказала о пробах на съемках у Леонида Гайдая
Буквально на днях актриса припомнила пробы на роль Лидочки, когда ее утверждал сам Гайдай.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Спорт
Непомнящий обнулил еще одного китайца на турнире претендентов
Днем ранее Непомнящий «обнулил» еще одного китайца Ван Хао (1-0).
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Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума
Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
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Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Футбол
Мусаев включил игрока «Краснодара» в тройку лучших футболистов сезона
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал свою версию лучших футболистов Тинькофф РПЛ сезона-2019/20.
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В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
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Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
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Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году
В статье говорится о том, что американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили у подковообразных летучих мышей в Китае вирус и создали новы вид, скрестив его с атипичной пневмонией.