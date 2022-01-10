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ЦБ повысил курс доллара на 11 января до 75,13 рубля

Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 11 января 2022 года.
Вестник Кавказа
Центральный банк Российской Федерации повысил официальный курс доллара вырос на 84 копейки, до 75,13 рубля.
Московский Комсомолец
Официальный курс евро повышен на 1 рубль 6,2 копейки, до 85,1315 рубля.
ТАСС
Рубль сегодня растет благодаря стаблизации ситуации в Казахстане и возвращению экспортеров с новогодних праздников.
Profinance.ru

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Официальный курс евро вырос на 1 рубль и 6 копеек
Московский Комсомолец06:53
ЦБ повысил курс доллара на 11 января до 75,13 рубля
ТАСС06:15
Официальный курс евро на вторник вырос на 1,06 рубля, до 85,13 рубля
РИА Новости06:40
Центробанк РФ понизил курс рубля на 11 января
Экономика сегодня06:31
Банк России установил курсы валют на 11 января
ФАН06:42
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 января в размере 75,1315 руб
Финмаркет06:25
Курсы валют ЦБ РФ на 10 января: 74,2926 руб/доллар США и 84,0695 руб/евро
SIA.ru06:00

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