ТАССЦБ повысил курс доллара на 11 января до 75,13 рубляЦентробанк установил официальные курсы доллара и евро на 11 января 2022 года.Вестник КавказаЦентральный банк Российской Федерации повысил официальный курс доллара вырос на 84 копейки, до 75,13 рубля.Московский КомсомолецОфициальный курс евро повышен на 1 рубль 6,2 копейки, до 85,1315 рубля.ТАССРубль сегодня растет благодаря стаблизации ситуации в Казахстане и возвращению экспортеров с новогодних праздников.Profinance.ruЧитать далееСвернутьПенза-ПрессПенза-Пресс9111.ruЭкономика сегодняФАНРБК ИнвестицииПодробнее о событииОфициальный курс евро вырос на 1 рубль и 6 копеекМосковский Комсомолец06:53ЦБ повысил курс доллара на 11 января до 75,13 рубляТАСС06:15Официальный курс евро на вторник вырос на 1,06 рубля, до 85,13 рубляРИА Новости06:40Центробанк РФ понизил курс рубля на 11 январяЭкономика сегодня06:31Банк России установил курсы валют на 11 январяФАН06:42ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 января в размере 75,1315 рубФинмаркет06:25Курсы валют ЦБ РФ на 10 января: 74,2926 руб/доллар США и 84,0695 руб/евроSIA.ru06:00Показать ещёОценить5Поделиться