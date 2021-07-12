По предварительной оценке, профицит бюджета РФ составил в январе-июне 625,9 млрд рублей

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле 2021 года часть средств Фонда национального благосостояния на счетах в Банке России в сумме 32,6 млн евро была реализована за 3 004,1 млн рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.