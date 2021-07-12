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Экономика

ЦБ повысил курс доллара на 13 июля до 74,63 рубля

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Центральный банк Российской Федерации опубликовал официальные курсы иностранных валют на вторник, 13 июля.
Экономика сегодня
По данным регулятора, американская валюта прибавила в стоимости 0,1661 рубля, добравшись до отметки в 74,6336 рубля.
Экономика сегодня
Регулятор повысил курс европейской валюты на 0,4653 рубля.
Телеканал 360°
Американский доллар также прибавит в цене.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Официальные курсы ЦБ России на 13.07.21

Коммерсантъ18:08

ЦБ РФ понизил курс доллара на выходные

Stolica58.ru9 июля в 23:00

ЦБ повысил курс доллара на 13 июля до 74,63 рубля

ТАССвчера в 06:46

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ruвчера в 06:44

Курсы валют ЦБ РФ на 12 июля: 74,6336 руб/доллар США и 88,6050 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

ЦБ РФ установил курс евро с 13 июля в размере 88,605 руб

Финмаркетвчера в 06:36

ЦБ установил курс валют на 13 июля

Телеканал 360°вчера в 13:48
Интересное

По предварительной оценке, профицит бюджета РФ составил в январе-июне 625,9 млрд рублей

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле 2021 года часть средств Фонда национального благосостояния на счетах в Банке России в сумме 32,6 млн евро была реализована за 3 004,1 млн рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.
Finam.Ruвчера в 11:36

СК проверит действия экипажа самолета, где пассажир открыл дверь

Следственный комитет России проверит действия экипажа рейса Москва - Анталья, пассажир которого открыл дверь и выпустил аварийный трап, чтобы проветрить салон самолета из-за выключенной системы кондиционирования, сообщает пресс-служба ведомства.
РЕН ТВвчера в 09:10