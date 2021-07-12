В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле 2021 года часть средств Фонда национального благосостояния на счетах в Банке России в сумме 32,6 млн евро была реализована за 3 004,1 млн рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.
Следственный комитет России проверит действия экипажа рейса Москва - Анталья, пассажир которого открыл дверь и выпустил аварийный трап, чтобы проветрить салон самолета из-за выключенной системы кондиционирования, сообщает пресс-служба ведомства.