Титов прекратил работу с «лондонским списком» из-за позиции Генпрокуратуры

Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения в страну бизнесменов из «лондонского списка», так как Генпрокуратура не может гарантировать, что их не заключат под стражу, говорится в докладе господина Титова президенту Владимиру Путину.