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Экономика

ЦБ повысил курс доллара на 13 июля до 74,63 рубля

Банк России установил на 13 июля 2021 года официальный курс доллара на уровне 74,6336 рубля, что на 16,61 копейки выше предыдущего показателя.В источнике

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Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

ФАН07:10

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 июля в размере 74,6336 руб

Финмаркет06:36

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:56

ЦБ РФ опубликовал курсы иностранных валют на 13 июля

Экономика сегодня06:55

ЦБ повысил курс доллара на 13 июля до 74,63 рубля

ТАСС06:46

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru06:44

Курсы валют ЦБ РФ на 12 июля: 74,6336 руб/доллар США и 88,6050 руб/евро

SIA.ru07:00
Интересное

Японские тюнеры сделали из Toyota Venza новый суперкроссовер Lamborghini Urus

Специалисты японского тюнингового ателье Albermo представили своим фанатам комплект модификаций для модели Toyota Venza, который придает транспортному средству внешний облик итальянского кроссовера Lamborghini Urus.
Про Кроссоверывчера в 06:53

На Кубани введут обязательную вакцинацию для всех туристов

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел ограничения, по которому с 1 августа желающие отдохнуть на кубанских курортах смогут заселяться в местные отели, либо уже получив первый компонент вакцины от коронавируса, либо пройдя вакцинацию в течение первых трех дней по прибытии на курорт, передает «Царьград».
URA.Ru08:09

Титов прекратил работу с «лондонским списком» из-за позиции Генпрокуратуры

Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения в страну бизнесменов из «лондонского списка», так как Генпрокуратура не может гарантировать, что их не заключат под стражу, говорится в докладе господина Титова президенту Владимиру Путину.
Коммерсантъ08:18