Специалисты японского тюнингового ателье Albermo представили своим фанатам комплект модификаций для модели Toyota Venza, который придает транспортному средству внешний облик итальянского кроссовера Lamborghini Urus.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел ограничения, по которому с 1 августа желающие отдохнуть на кубанских курортах смогут заселяться в местные отели, либо уже получив первый компонент вакцины от коронавируса, либо пройдя вакцинацию в течение первых трех дней по прибытии на курорт, передает «Царьград».
Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения в страну бизнесменов из «лондонского списка», так как Генпрокуратура не может гарантировать, что их не заключат под стражу, говорится в докладе господина Титова президенту Владимиру Путину.