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ЦБ повысил курс доллара на 15 февраля до 76,58 рублей

Банк России установил на 15 февраля 2022 года официальный курс доллара на уровне 76,5762 рублей, что на 1 руб. 58,95 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС
По данным торгов на 14:19 мск, курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже снижается на 0,13% к закрытию предыдущей сессии, до 77,07 рублей, евро - до 87,1 рублей (-0,5%).
ТАСС
В то же время рублевый индекс Мосбиржи в ходе торгов падает до 3 428,7 пункта (-3,32%), долларовый индекс РТС снижается на 4,68%, до 1 401,27 пункта.
ТАСС
Однако стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,24%, до $94,67 за баррель на лондонской бирже ICE.
ИА Красная Весна

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Центральный банк повысил курс доллара до 76,58 рубля
ИА Красная Весна07:01
ЦБ повысил курс доллара на 15 февраля до 76,58 рублей
ТАСС06:36
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