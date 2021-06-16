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Экономика

ЦБ повысил курс доллара на 17 июня до 72,03 рубля

Банк России установил на 17 июня 2021 года официальный курс доллара на уровне 72,0323 рубля, что на 20,05 копейки выше предыдущего показателя.В источнике

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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 17 июня - 87.3536 руб

АК&М06:53

ЦБ повысил курс доллара на 17 июня до 72,03 рубля

ТАСС06:25

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru06:22

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июня в размере 72,0323 руб

Финмаркет06:16

Официальный курс евро на четверг вырос до 87,35 рубля

ПРАЙМ06:30

ЦБ РФ повысил курс доллара на 15 копеек

Stolica58.ru23:00

Официальные курсы ЦБ России на 16.06.21

Коммерсантъ18:45
Интересное

Владимирских медиков поздравили на новой волне пандемии

Профессия врача, как показал 2020 год, требует самопожертвования, сказал губернатор, медики «нужны людям, нужны обществу, нужны государству», «особенно сейчас, когда велика угроза нового витка пандемии».
Владимирские ведомостивчера в 10:51

Боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером пройдет 24 июля в Лас-Вегасе

Третий бой между чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером пройдет в Лас-Вегасе 24 июля.
РИА Новости14 июня в 09:48

В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан

В Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию для граждан, работающих в сфере услуг: к 15 августа двумя компонентами вакцин должны быть привиты не менее 60% сотрудников.
RT на русском06:45