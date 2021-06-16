ТАССЦБ повысил курс доллара на 17 июня до 72,03 рубляБанк России установил на 17 июня 2021 года официальный курс доллара на уровне 72,0323 рубля, что на 20,05 копейки выше предыдущего показателя.В источникеStolica58.ruStolica58.ruФАН9111.ruРосбалтРБКЭкономика сегодняПодробнее о событииЦБ РФ установил официальный курс евро на 17 июня - 87.3536 рубАК&М06:53ЦБ повысил курс доллара на 17 июня до 72,03 рубляТАСС06:25Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юанюProfinance.ru06:22ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июня в размере 72,0323 рубФинмаркет06:16Официальный курс евро на четверг вырос до 87,35 рубляПРАЙМ06:30ЦБ РФ повысил курс доллара на 15 копеекStolica58.ru23:00Официальные курсы ЦБ России на 16.06.21Коммерсантъ18:45Показать ещёОценить11Поделиться