Боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером пройдет 24 июля в Лас-Вегасе

Третий бой между чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером пройдет в Лас-Вегасе 24 июля.