Создана «суперсмазка», позволяющая технике годами работать без сбоев даже в тяжелых условиях

В качестве примера можно привести марсоход Perseverance, который находится в сотне миллионов километров от ближайшей мастерской и полагается на смазочные материалы в своих шарнирах, которые должны работать без сбоев в течение 15 или более лет.