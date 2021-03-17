Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выразил соболезнования родным и близким 19-летнего хоккеиста питерского МХК "Динамо" Тимура Файзутдинова, который скончался в реанимации после удара шайбой по голове.
К середине десятилетия Volkswagen постарается увеличить норму операционной прибыли до 7‒8 %, для этого уже в 2023 году придётся снизить фиксированные затраты на 2 млрд евро, что будет соответствовать сокращению на 5 % по сравнению с уровнем 2020 года.
В качестве примера можно привести марсоход Perseverance, который находится в сотне миллионов километров от ближайшей мастерской и полагается на смазочные материалы в своих шарнирах, которые должны работать без сбоев в течение 15 или более лет.