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ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 18 марта до 73,1 рубля

Банк России установил на 18 марта 2021 года официальный курс доллара на уровне 73,1019 рубля, что на 14 копеек выше предыдущего показателя.В источнике

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Банк России повысил официальный курс доллара

ФАН07:47

Официальный курс евро на четверг снизился до 86,97 рубля

ПРАЙМ06:45

Курсы валют ЦБ РФ на 17 марта: 73,1019 руб/доллар США и 86,9693 руб/евро

SIA.ru07:00

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru06:54

ЦБ повысил курс доллара на 18 марта до 73,1 рубля

ТАСС06:53

Курс доллара увеличился до 73 рублей

Газета.Ru07:32

ЦБ установил курс валют на 17 марта

Телеканал 360°вчера в 16:35
Интересное

Звезды сняли маски

Даже обнимая друг друга при долгожданной встрече - в Америке карантин, концертные залы и клубы закрыты, да и не до тусовок, - они все равно не снимали средств защиты.
Российская газета15 марта в 15:05

Фетисов призвал не искать виновных в смерти хоккеиста ХМК «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выразил соболезнования родным и близким 19-летнего хоккеиста питерского МХК "Динамо" Тимура Файзутдинова, который скончался в реанимации после удара шайбой по голове.
РЕН ТВвчера в 10:36

При производстве электромобилей Volkswagen сосредоточится на сокращении затрат и повышении прибыли

К середине десятилетия Volkswagen постарается увеличить норму операционной прибыли до 7‒8 %, для этого уже в 2023 году придётся снизить фиксированные затраты на 2 млрд евро, что будет соответствовать сокращению на 5 % по сравнению с уровнем 2020 года.
3DNewsвчера в 06:43

Создана «суперсмазка», позволяющая технике годами работать без сбоев даже в тяжелых условиях

В качестве примера можно привести марсоход Perseverance, который находится в сотне миллионов километров от ближайшей мастерской и полагается на смазочные материалы в своих шарнирах, которые должны работать без сбоев в течение 15 или более лет.
Популярная механикавчера в 09:45