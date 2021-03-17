В Чечне задержали родственников экс-силовика, рассказавшего о внесудебных казнях, - сообщил изданию "МБХ медиа" председатель правления общества «Мемориал» (признан властями РФ иностранным агентом) Олег Орлов.
Управление СКР по Курской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство в отношении 31-летней женщины, которая после ссоры со своим восьмилетним ребенком облила его горючим материалом и подожгла.
Ранее СМИ со ссылкой на проект Еврокомиссии сообщили, что европейцы, привитые вакциной от коронавируса "Спутник V", получат сертификат вакцинации и смогут передвигаться по тем странам Евросоюза, которые также одобрили российский препарат.