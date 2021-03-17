Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 18 марта до 73,1 рубля

Банк России установил на 18 марта 2021 года официальный курс доллара на уровне 73,1019 рубля, что на 14 копеек выше предыдущего показателя.В источнике
Газета.Ru
РИАМО
Экспресс газета
ПРАЙМ
РИА Новости
Самара-ГИС
ФАН
Profinance.ru
Ньюс-НН

Подробнее о событии

Банк России повысил официальный курс доллара

ФАН07:47

ЦБ повысил курс доллара на 18 марта до 73,1 рубля

ТАСС06:53

Курсы валют ЦБ РФ на 17 марта: 73,1019 руб/доллар США и 86,9693 руб/евро

SIA.ru07:00

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru06:54

Курс доллара увеличился до 73 рублей

Газета.Ru07:32

ЦБ на четверг увеличил официальный курс доллара до 73,1 рубля

Интересант06:46

Официальный курс евро на четверг снизился до 86,97 рубля

ПРАЙМ06:45
Интересное

В Чечне задержали родственников экс-силовика, рассказавшего о внесудебных казнях

В Чечне задержали родственников экс-силовика, рассказавшего о внесудебных казнях, - сообщил изданию "МБХ медиа" председатель правления общества «Мемориал» (признан властями РФ иностранным агентом) Олег Орлов.
Эхо Москвы12:05

Россия разрабатывает проект сертификата о вакцинации от COVID-19

Ранее СМИ со ссылкой на проект Еврокомиссии сообщили, что европейцы, привитые вакциной от коронавируса "Спутник V", получат сертификат вакцинации и смогут передвигаться по тем странам Евросоюза, которые также одобрили российский препарат.
Газета.Ru11:48