Российский актер Алексей Серебряков вернулся из Канады на ПМЖ в Россию

Звезда сериала «Бандитский Петербург» российский актер Алексей Серебряков, которого после интервью Юрию Дудю в 2018 году, прозвали русофобом, сообщил, что вернулся на ПМЖ в РФ из Канады, в которой прожил несколько лет.