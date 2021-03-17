Звезда сериала «Бандитский Петербург» российский актер Алексей Серебряков, которого после интервью Юрию Дудю в 2018 году, прозвали русофобом, сообщил, что вернулся на ПМЖ в РФ из Канады, в которой прожил несколько лет.
Государственная дума на пленарном заседании в среду, 16 марта, приняла пакет законов с поправками в УК и КоАП, согласно которым будут ужесточены наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов.
Согласно проведенным расчетам, удары молний вполне могли создать условия, необходимые для возникновения соединений фосфора, которые (в свою очередь) могли стать основой первой жизни на Планете, пишет Nature Communications.