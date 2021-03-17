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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 18 марта до 73,1 рубля

Банк России установил на 18 марта 2021 года официальный курс доллара на уровне 73,1019 рубля, что на 14 копеек выше предыдущего показателя.В источнике

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Банк России повысил официальный курс доллара

ФАН07:47

Курс валют на завтра: стала известна цена доллара и евро от Центробанка

Свободная Пресса06:50

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru06:54

ЦБ повысил курс доллара на 18 марта до 73,1 рубля

ТАСС06:53

ЦБ на четверг увеличил официальный курс доллара до 73,1 рубля

Интересант06:46

Официальный курс евро на четверг снизился до 86,97 рубля

ПРАЙМ06:45

Курс доллара увеличился до 73 рублей

Газета.Ru07:32
Интересное

Российский актер Алексей Серебряков вернулся из Канады на ПМЖ в Россию

Звезда сериала «Бандитский Петербург» российский актер Алексей Серебряков, которого после интервью Юрию Дудю в 2018 году, прозвали русофобом, сообщил, что вернулся на ПМЖ в РФ из Канады, в которой прожил несколько лет.
Evo-rus.com09:55

Госдума приняла законы с санкциями за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

Государственная дума на пленарном заседании в среду, 16 марта, приняла пакет законов с поправками в УК и КоАП, согласно которым будут ужесточены наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов.
Газета.Ru05:31

РИА: Жизнь на Земле могла зародиться из-за квинтиллиона ударов молний

Согласно проведенным расчетам, удары молний вполне могли создать условия, необходимые для возникновения соединений фосфора, которые (в свою очередь) могли стать основой первой жизни на Планете, пишет Nature Communications.
SMINEWS в Иванове03:56