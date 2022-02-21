Высокий уровень нефтяных цен вместе с фактором текущего налогового периода подразумевает увеличенный приток экспортной выручки, который не абсорбируется сейчас валютными интервенциями Банка России, приостановленными 24 января текущего года.
Решение России признать независимость ДНР и ЛНР является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствует принципам устава ООН, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Ранее в понедельник глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая на заседании Совета безопасности РФ, призвал признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, но в границах "до оккупации" Вооруженными силами Украины - "от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".