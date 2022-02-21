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ЦБ повысил курс доллара на 22 февраля до 76,77 рубля

Банк России установил на 22 февраля 2022 года официальный курс доллара на уровне 76,7671 рубля, что на 1 рубль 0,52 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС
FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 76,7671 руб.
Финмаркет
Курс доллара на 08:30 составил около 76,8 рубля, евро опустился до 87,3 рубля.
News.ru
Высокий уровень нефтяных цен вместе с фактором текущего налогового периода подразумевает увеличенный приток экспортной выручки, который не абсорбируется сейчас валютными интервенциями Банка России, приостановленными 24 января текущего года.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Средний курс покупки наличного доллара достиг максимального значения за неделю
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ЦБ РФ повысил курс доллара на 22 февраля до 76,77 руб., курс евро — до 87,34 руб
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