Будьте в Плюсе

ЦБ повысил курс доллара на 22 июля до 56,48 рублей

Банк России установил на 22 июля 2022 года официальный курс доллара на уровне 56,4783 рублей, что на 1 рубль 62,92 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС
По данным на 16:49, курс доллара на валютных торгах Московской биржи растет на 3,22%, до 56,79 рублей, курс евро находится на уровне 57,40 рублей (+1,96%).
ТАСС
Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем.
Комсомольская правда
По мнению аналитика УК "Альфа-капитал" Александра Джиоева, сильный доллар является проинфляционным фактором для всей мировой экономики, а также оказывает негативное влияние на способность развивающихся стран обслуживать свои внешние долги.
Москва 24

Подробнее о событии

Курс доллара на Мосбирже превысил 58 рублей
Аргументы и Факты06:14
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 56,48 рубля, евро — до 57,11
РИА Новости09:48
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 56,5 рубля
Общественная служба новостей09:58
Курс доллара вырос на 6% и превысил ₽58
РБК Инвестиции06:18
ЦБ повысил курс доллара на 22 июля до 56,48 рублей
ТАСС10:03
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 58 рублей
Москва 2405:57
Курс доллара превысил 58 рублей на Мосбирже
Парламентская газета05:54

Интересное

Режиссера «Ералаша» Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии по делу о педофилии

Режиссера «Ералаша» Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии по делу о педофилии, сообщает прокуратура Москвы в четверг, 21 июля.
Известия11:14

В Диксоне ветеринары спасли белого медведя с застрявшей в пасти банкой сгущенки

В Красноярском крае спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.
РИА Новости09:52

ЕС снял запрет на поставки России части товаров и услуг для авиационной отрасли

Страны ЕС в рамках седьмого пакета санкций скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
РИА Новости08:34

Белый дом сообщил, что Байден сдал положительный тест на COVID-19

У президента США Джо Байдена выявили коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
РИА Новости10:42

Таксист вернул вратарю «Баварии» Нойеру забытый в машине кошелек

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер потерял кошелек в такси, сообщает Bild.
Спорт-Экспресс07:29

Бывший морской пехотинец США заявил о падении боевого духа наемников на Украине

Прибывшие на Украину вести боевые действия вместе с ВСУ иностранные наемники теряют боевой дух из-за плохого управления и эффективных действий Вооруженные силы (ВС) России, заявил отставной американский морской пехотинец Рипл Роулингс, чья компания осуществляет поддержку иностранных наемников на Украине.
ТАСС10:14

ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов впервые с 2011 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ставку на 50 базисных пунктов — до 0,5%. Повышение с таким шагом произошло впервые с 2011 года.
Коммерсантъ08:19

Минобороны: российская авиация уничтожила в Одесской области до 600 боевиков и наемников

ВКС России в Одесской области 16 июля уничтожили 600 боевиков, включая 120 наемников, сообщили в Минобороны.
РИА Новости05:06

Раскрыты 3 способа проникновения вируса на ПК

Самый простой и частый случай проникновения происходит через зараженные файлы.
МедиаПоток07:10

Лукашенко призвал к прекращению конфликта на Украине, чтобы избежать ядерной войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу, Украине и России необходимо договориться о прекращении украинского конфликта, чтобы избежать ядерной войны.
Газета.Ru11:05