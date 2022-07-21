По мнению аналитика УК "Альфа-капитал" Александра Джиоева, сильный доллар является проинфляционным фактором для всей мировой экономики, а также оказывает негативное влияние на способность развивающихся стран обслуживать свои внешние долги.
Прибывшие на Украину вести боевые действия вместе с ВСУ иностранные наемники теряют боевой дух из-за плохого управления и эффективных действий Вооруженные силы (ВС) России, заявил отставной американский морской пехотинец Рипл Роулингс, чья компания осуществляет поддержку иностранных наемников на Украине.