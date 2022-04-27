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ЦБ повысил курс доллара на 28 апреля до 72,88 рубля

Банк России установил на 30 апреля - 4 мая 2022 года официальный курс доллара на уровне 71,0237 рубля, что на 1 рубль 27,16 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС
Курсы доллара и евро росли в конце февраля и первой половине марта.
Московский Комсомолец
Курс евро снизился на 75 копеек, до 74,55 рубля.
Московский Комсомолец
Банк России устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни на основе рыночных курсов Московской биржи.
МИР 24

Подробнее о событии

ЦБ понизил курс доллара на 27 апреля до 72,7 рубля
VSE42.RU26 апреля в 10:06
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 29 апреля
МИР 24вчера в 10:22
Центробанк РФ понизил курс доллара на 29 апреля
Национальная служба новостейвчера в 09:21
Официальный курс доллара опустился ниже 73 рублей
Секрет фирмы26 апреля в 10:36
Центробанк продолжает снижать курс доллара
Пенза-Прессвчера в 12:59
ЦБ чуть понизил курс доллара и евро на среду
Фонтанка.Ру26 апреля в 09:55
Официальный курс доллара на среду составил 72,7 рубля
Общественная служба новостей26 апреля в 09:52

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