ТАССЦБ повысил курс доллара на 28 апреля до 72,88 рубляОфициальный курс евро регулятор понизил на 74,46 копейки, до 75,9224 рубля.ТАССЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.РИА НовостиНачиная со второй половины марта доллар и евро стали дешеветь.Вечерняя КазаньТеперь берутся данные утренних торгов Московской биржи с 10:00 до 15:30 мск.Секрет фирмыЧитать далееСвернутьПенза-ПрессПенза-ПрессVSE42.RUКомсомольская правдаБизнес журналREGNUMФАНПодробнее о событииЦентробанк продолжает снижать курс доллараПенза-Прессвчера в 12:59Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 29 апреляМИР 24вчера в 10:22Официальный курс доллара на четверг составил 72,88 рубля, евро - 75,92 рубляРИА Новости27 апреля в 09:23Центробанк РФ понизил курс доллара на 29 апреляНациональная служба новостейвчера в 09:21Официальный курс доллара на четверг составит 72,3 рубляОбщественная служба новостейвчера в 09:34ЦБ назвал курсы валют на пятницуВестник Кавказавчера в 09:44ЦБ повысил курс доллара на 28 апреля до 72,88 рубляТАСС27 апреля в 09:10Показать ещёОценитьПоделиться