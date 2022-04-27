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ЦБ повысил курс доллара на 28 апреля до 72,88 рубля

Официальный курс евро регулятор понизил на 74,46 копейки, до 75,9224 рубля.
ТАСС
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
РИА Новости
Начиная со второй половины марта доллар и евро стали дешеветь.
Вечерняя Казань
Теперь берутся данные утренних торгов Московской биржи с 10:00 до 15:30 мск.
Секрет фирмы

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Центробанк продолжает снижать курс доллара
Пенза-Прессвчера в 12:59
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 29 апреля
МИР 24вчера в 10:22
Официальный курс доллара на четверг составил 72,88 рубля, евро - 75,92 рубля
РИА Новости27 апреля в 09:23
Центробанк РФ понизил курс доллара на 29 апреля
Национальная служба новостейвчера в 09:21
Официальный курс доллара на четверг составит 72,3 рубля
Общественная служба новостейвчера в 09:34
ЦБ назвал курсы валют на пятницу
Вестник Кавказавчера в 09:44
ЦБ повысил курс доллара на 28 апреля до 72,88 рубля
ТАСС27 апреля в 09:10

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