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ЦБ повысил курс доллара на 29 декабря до 73,5 рубля

Центробанк РФ опубликовал официальные курсы доллара и евро на среду, 29 декабря.
Экономика сегодня
Перспектива достижения соглашения между странами-участниками и Москвой снижает геополитические риски, а значит, и давление на российскую валюту.
Экономика сегодня
Евро вырос на 3,25 копейки — до 83,20 рубля за денежную единицу.
Экономика сегодня
Москва и партнеры продолжают работу над тем, чтобы снизить долю американской национальной валюты при международных сделках.
ФАН

Подробнее о событии

Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на 29 декабря
ФАН06:12
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 декабря - 83.2194 руб
АК&М05:39
Официальный курс евро на среду вырос на 28 копеек, до 83,22 рубля
РИА Новости05:29
ЦБ повысил курс доллара на 29 декабря до 73,5 рубля
ТАСС05:24
Курсы валют ЦБ РФ на 28 декабря: 73,4959 руб/доллар США и 83,2194 руб/евро
SIA.ru06:00
Банк России обновил официальные курсы иностранных валют
Экономика сегодня06:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 декабря в размере 73,4959 руб
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