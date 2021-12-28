ТАССЦБ повысил курс доллара на 29 декабря до 73,5 рубляЦентробанк РФ опубликовал официальные курсы доллара и евро на среду, 29 декабря.Экономика сегодняПерспектива достижения соглашения между странами-участниками и Москвой снижает геополитические риски, а значит, и давление на российскую валюту.Экономика сегодняЕвро вырос на 3,25 копейки — до 83,20 рубля за денежную единицу.Экономика сегодняМосква и партнеры продолжают работу над тем, чтобы снизить долю американской национальной валюты при международных сделках.ФАНЧитать далееСвернутьStolica58.ruStolica58.ruФАН9111.ruРБК ИнвестицииПенза-ПрессПодробнее о событииЦентробанк повысил официальные курсы доллара и евро на 29 декабряФАН06:12ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 декабря - 83.2194 рубАК&М05:39Официальный курс евро на среду вырос на 28 копеек, до 83,22 рубляРИА Новости05:29ЦБ повысил курс доллара на 29 декабря до 73,5 рубляТАСС05:24Курсы валют ЦБ РФ на 28 декабря: 73,4959 руб/доллар США и 83,2194 руб/евроSIA.ru06:00Банк России обновил официальные курсы иностранных валютЭкономика сегодня06:03ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 декабря в размере 73,4959 рубФинмаркет05:16Показать ещёОценить2Поделиться