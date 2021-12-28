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ЦБ повысил курс доллара на 29 декабря до 73,5 рубля

Центробанк РФ опубликовал официальные курсы доллара и евро на среду, 29 декабря.
Экономика сегодня
Официальный курс евро повышен на 28,31 копейки, до 83,2194 рубля.
ТАСС
Евро вырос на 3,25 копейки — до 83,20 рубля за денежную единицу.
Экономика сегодня
Перспектива достижения соглашения между странами-участниками и Москвой снижает геополитические риски, а значит, и давление на российскую валюту.
Экономика сегодня

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Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на 29 декабря
ФАН06:12
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 декабря в размере 73,4959 руб
Финмаркет05:16
ЦБ повысил курс доллара на 29 декабря до 73,5 рубля
ТАСС05:24
Курсы валют ЦБ РФ на 28 декабря: 73,4959 руб/доллар США и 83,2194 руб/евро
SIA.ru06:00
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 декабря - 83.2194 руб
АК&М05:39
Официальный курс евро на среду вырос на 28 копеек, до 83,22 рубля
РИА Новости05:29
Курс рубля к евро обновил недельный минимум
ИА Красная Веснавчера в 06:27

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