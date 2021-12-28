ТАССЦБ повысил курс доллара на 29 декабря до 73,5 рубляЦентробанк РФ опубликовал официальные курсы доллара и евро на среду, 29 декабря.Экономика сегодняОфициальный курс евро повышен на 28,31 копейки, до 83,2194 рубля.ТАССЕвро вырос на 3,25 копейки — до 83,20 рубля за денежную единицу.Экономика сегодняПерспектива достижения соглашения между странами-участниками и Москвой снижает геополитические риски, а значит, и давление на российскую валюту.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьStolica58.ruStolica58.ruИА Красная ВеснаФАН9111.ruРБК ИнвестицииПенза-ПрессПодробнее о событииЦентробанк повысил официальные курсы доллара и евро на 29 декабряФАН06:12ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 декабря в размере 73,4959 рубФинмаркет05:16ЦБ повысил курс доллара на 29 декабря до 73,5 рубляТАСС05:24Курсы валют ЦБ РФ на 28 декабря: 73,4959 руб/доллар США и 83,2194 руб/евроSIA.ru06:00ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 декабря - 83.2194 рубАК&М05:39Официальный курс евро на среду вырос на 28 копеек, до 83,22 рубляРИА Новости05:29Курс рубля к евро обновил недельный минимумИА Красная Веснавчера в 06:27Показать ещёОценить2Поделиться