Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 6-9 марта до 74,43 рубля

Банк России установил на 6-9 марта 2021 года официальный курс доллара на уровне 74,4275 рубля, что на 64,11 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
Росбалт
Газета.Ru
Пенза-Пресс
АК&М
ФАН
ПРАЙМ
Evo-rus.com
Gazeta.SPb
РИА Новости
Самара-ГИС
Аргументы и Факты
Profinance.ru
Экономика сегодня
Вестник Кавказа
Подробнее о событии

Официальные курсы ЦБ России на 05.03.21

Коммерсантъвчера в 17:08

Установлены официальные курсы доллара и евро на длинные выходные

Росбалтвчера в 06:38

ЦБ повысил курс доллара на 6-9 марта до 74,43 рубля

ТАССвчера в 06:13

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 6 марта - 88.9334 руб

АК&Мвчера в 06:23

ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 марта в размере 74,4275 руб

Финмаркетвчера в 06:02

Центробанк повысил курс доллара на выходные

Аргументы и Фактывчера в 07:50

Банк России установил официальные курсы евро и доллара

ФАН4 марта в 06:20
Интересное

Центробанк выявил регионы РФ с самой недоступной ипотекой для граждан России

Статистика за январь 2021 года от ЦБ показала высокую недоступность кредита на жилье в Ингушетии, Чечне и Тыве Аналитики Банка России опубликовали статистику за январь 2021 года по стоимости обслуживания ипотеки гражданами РФ.
Регион onlineвчера в 05:04

В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала Newsone предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу расстрелянного в 1989 году лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску.
РИА Новости19:03

Суд рассмотрит 14 апреля дело о банкротстве футбольного клуба «Тамбов»

«Комплекс мер, намеченный на собрании, должен помочь «Тамбову» с выплатой долгов и, с точки зрения участников процесса, позволит команде продолжить выступление в розыгрыше Тинькофф РПЛ-2020/21», — говорится в сообщении.
РАПСИвчера в 13:00