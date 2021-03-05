Центробанк выявил регионы РФ с самой недоступной ипотекой для граждан России

Статистика за январь 2021 года от ЦБ показала высокую недоступность кредита на жилье в Ингушетии, Чечне и Тыве Аналитики Банка России опубликовали статистику за январь 2021 года по стоимости обслуживания ипотеки гражданами РФ.