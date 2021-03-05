Статистика за январь 2021 года от ЦБ показала высокую недоступность кредита на жилье в Ингушетии, Чечне и Тыве Аналитики Банка России опубликовали статистику за январь 2021 года по стоимости обслуживания ипотеки гражданами РФ.
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала Newsone предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу расстрелянного в 1989 году лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску.
«Комплекс мер, намеченный на собрании, должен помочь «Тамбову» с выплатой долгов и, с точки зрения участников процесса, позволит команде продолжить выступление в розыгрыше Тинькофф РПЛ-2020/21», — говорится в сообщении.