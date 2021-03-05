ТАССЦБ повысил курс доллара на 6-9 марта до 74,43 рубляБанк России установил на 6-9 марта 2021 года официальный курс доллара на уровне 74,4275 рубля, что на 64,11 копейки выше предыдущего показателя.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоЮгра-ТВГазета.RuВести.RuВести.RuВести.RuИзвестияМосква 24Дума ТВEurosport.ruВести.RuПодробнее о событииЦБ повысил курс доллара на 6-9 марта до 74,43 рубляТАССвчера в 06:13Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юанюProfinance.ruвчера в 06:12Курс доллара и евро на 4 мартаВладивосток-Новости3 марта в 18:05ЦБ РФ установил официальный курс евро на 6 марта - 88.9334 рубАК&Мвчера в 06:23ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 марта в размере 74,4275 рубФинмаркетвчера в 06:02Официальные курсы ЦБ России на 05.03.21Коммерсантъвчера в 17:08Официальный курс евро на выходные и понедельник снизилсяПРАЙМвчера в 06:10Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться