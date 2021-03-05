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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 6-9 марта до 74,43 рубля

Банк России установил на 6-9 марта 2021 года официальный курс доллара на уровне 74,4275 рубля, что на 64,11 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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ЦБ повысил курс доллара на 6-9 марта до 74,43 рубля

ТАССвчера в 06:13

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ruвчера в 06:12

Курс доллара и евро на 4 марта

Владивосток-Новости3 марта в 18:05

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 6 марта - 88.9334 руб

АК&Мвчера в 06:23

ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 марта в размере 74,4275 руб

Финмаркетвчера в 06:02

Официальные курсы ЦБ России на 05.03.21

Коммерсантъвчера в 17:08

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился

ПРАЙМвчера в 06:10
Интересное

Компания Microsoft представила платформу Mesh для взаимодействия в виртуальной реальности

Американская компания Microsoft провела презентацию своей новой разработки – платформы для взаимодействия находящихся далеко друг от друга людей через «смешанную реальность».
Evo-rus.com3 марта в 00:24

Во Вселенскую родительскую субботу в храмах Миасса пройдут панихиды

Перед Неделей (мясопустной) о Страшном суде Святой Церковью установлена Вселенская родительская (мясопустная) суббота, в которую совершаются заупокойные службы о всех почивших православных христианах.
Миасский рабочийвчера в 04:00

Доктор Мясников объяснил разницу в заболеваемости COVID-19 среди мужчин и женщин

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что женщины реже заболевают COVID-19, чем мужчины, из-за меньшего числа рецепторов, с помощью которого коронавирус попадает в клетку.
Lenta.ru16:46

Сенат США предложил выделить еще $30 млрд на развитие производства чипов

Новый законопроект о выделении дополнительных 30 млрд долларов на развитие американской полупроводниковой индустрии готовит Сенат США, сообщил 5 марта Reuters со ссылкой на свои источники.
ИА Красная Веснавчера в 15:49