Банк России установил на 1-3 февраля официальный курс доллара на уровне 63,1385 рубля, что на 10,3 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил курс доллара на 1-3 февраля до 63,14 рубля

Финансы Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов Газета отметила, что с 31 января Сбербанк снизил ставки вкладов своей базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.

Политика Помпео рассказал о выгоде для Казахстана при сотрудничестве с США Американский госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане отметил, что деловое партнёрство с США принесёт выгоду для Казахстана.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Происшествия В Петербурге загорелся «Лениздат» В Петербурге горит издательство «Лениздат». Пожар произошел в пятиэтажном здании на площади 200 квадратных метров, сообщает «Интерфакс».

Здоровье Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.

Политика Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».

Общество Началась вторая эвакуация россиян из Китая в Приморье Эвакуация второй группы россиян из Китай через пункты пропуска в Приморском крае началась в воскресенье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

Происшествия Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.

Армия и оружие Колонна военной техники Турции пересекла сирийскую границу Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Космос NASA запечатлело формирование самой массивной структуры во Вселенной На опубликованном снимке можно увидеть столкновение сразу четырех скоплений галактик, которые после слияния образуют одну из самых массивных структур во Вселенной.

Общество Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.

Шоу-бизнес Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.

Армия и оружие Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.