Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 1-3 февраля до 63,14 рубля
Банк России установил на 1-3 февраля официальный курс доллара на уровне 63,1385 рубля, что на 10,3 копейки выше предыдущего показателя.
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Рубль вечером упал к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти
Интерфакс31 января в 11:57
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Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
Газета отметила, что с 31 января Сбербанк снизил ставки вкладов своей базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Шоу-бизнес
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В ролике заметен уже большой живот 35-летней Марины, которая ждет первенца.
Армия и оружие
Колонна военной техники Турции пересекла сирийскую границу
Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
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Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Футболисты "Реала" обыграли "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
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На опубликованном снимке можно увидеть столкновение сразу четырех скоплений галактик, которые после слияния образуют одну из самых массивных структур во Вселенной.
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Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
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Шоу-бизнес
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
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Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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Моргенштерн записал рэп с Иваном Ургантом на «Первом канале»
Армия и оружие
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Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
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Резиденты минского IT-парка рассказали Помпео «истории своего успеха»
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Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
"Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", - сообщили в Минздраве.