Банк России установил на 10 июня 2020 г. официальный курс доллара на уровне 68,6745 рубля, что на 36,2 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил курс доллара на 10 июня до 68,68 рубля

Энергетика МЭА ожидает рекордного падения спроса на газ Мировые газовые рынки в 2020 году испытают крупнейший шок спроса за всю историю, говорится в докладе Международного энергетического агентства, посвященного голубому топливу. 215

Политика Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.

Происшествия Известные адвокаты отказались защищать Ефремова Адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский, защищавшие многих известных спортсменов и актеров, отказались защищать артиста Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в Москве, 9 июня сообщает РИА Новости. 112

Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 419

Происшествия В Дагестане проверят действия полиции после перекрытия трассы «Кавказ» В управлении МВД по Дагестану назначили служебную проверку в отношении сотрудников полиции, которые задержали 60-летнего гражданина на дороге, ведущей в поселок Манас Карабудахкентского района. 32

Политика На Украине возмутились рекламой с Пореченковым Париж, 10 июня 2020, 11:26 — REGNUM Посольство Украины во Франции выразило недовольство в связи с сотрудничеством французской компании Danone с актёром Михаилом Пореченковым.

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 84

Футбол Леонид Федун остался недоволен решением РФС Во вторник, 9 июня, глава «Спартака» Леонид Федун остался недоволен решением РФС.

Происшествия Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 70

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 29

Общество Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь. 114

Общество В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса. 6

Общество Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить «Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения». 379