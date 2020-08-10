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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

Банк России установил на 11 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,7750 рубля, что на 13,74 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара до 73,78 рубля

Аргументы и Факты08:23
News.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 11 августа

News.ru07:11
Московский Комсомолец

Официальный курс евро снизился на 34 копейки

Московский Комсомолец06:55
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

ТАСС06:29
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,83 рубля

Газета.Ru06:28
Urbc.Ru

Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро снизился на 35 коп

Urbc.Ru06:43
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 14 копеек, евро подешевел на 35

Банки.ру06:20

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства
Коммерсантъ12:12
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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10:24
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Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratings12:20

В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Минск, 10 августа 2020, 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
REGNUM08:22
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