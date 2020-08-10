В Иркутской области планируют начать выплаты семьям с детьми

Власти Иркутской области с сентября планируют начать перечислять единовременные денежные выплаты в размере 10 тыс. рублей в качестве поддержки в период пандемии семьям с детьми в возрасте 16-18 лет.