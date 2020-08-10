Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

Банк России установил на 11 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,7750 рубля, что на 13,74 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
Подробнее о событии
Пенза-Пресс

Центробанк сообщил о понижении курса евро

Пенза-Прессвчера в 11:03
Финмаркет

Рубль вечером развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро благодаря спросу на риск и дорожающей нефти

Финмаркетвчера в 12:57
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 10 августа: 73,7750 руб/доллар США и 86,8258 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые за последнюю неделю

РБКвчера в 03:13
Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:13
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

ТАССвчера в 06:29

Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русскомвчера в 14:19
19

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ruвчера в 09:43
1,1K

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
2,9K

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русскомвчера в 10:38
38

NI предостерег США от «троянского коня» русофобов Прибалтики

Автор публикации – политолог Харви М. Сапольский – напомнил, что недавно Латвия официально предложила принять и оплатить дислокацию американских военных, которых президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал вывести из Германии.
ПолитРоссиявчера в 08:38

Урал — Динамо 0:2

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
Чемпионатвчера в 11:52