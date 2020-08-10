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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

Банк России установил на 11 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,7750 рубля, что на 13,74 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Росбалт

ЦБ РФ слегка повысил официальный курс доллара и опустил евро

Росбалт06:51
News.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 11 августа

News.ru07:11
Московский Комсомолец

Официальный курс евро снизился на 34 копейки

Московский Комсомолец06:55
Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара до 73,78 рубля

Аргументы и Факты08:23
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

ТАСС06:29
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,83 рубля

Газета.Ru06:28
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 августа в размере 73,775 руб

Финмаркет06:11

Ивановец стал амбассадором мирового бренда Rubik’s

12-летний ивановец Андрей Маслов вошел в число 40 амбассадоров из разных стран мира, которых на своем сайте официально представила британская компания по производству знаменитой головоломки кубик Рубика – Rubik’s.
Известно.ру07:17
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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