Значительный рост цен участники рынка объясняют еще и тем, что турецкие отели, которые получили так называемый сертификат безопасности от властей, сейчас заполняются, помимо россиян, гостями из стран СНГ и европейцами, которые, по большому счету, больше никуда вылететь пока не могут.
Руководители судейского корпуса Российского футбольного союза должны быть отстранены от своих должностей, говорится в заявлении "Фратрии", объединения фанатов "Спартака" в свете скандала, вызванного решениями арбитра матча москвичей против "Сочи" в РПЛ.
«Исполняющий обязанности начальника проигнорировал требования законодательства об обязательном проведении процедур по проверке достоверности проектно-сметной документации, в результате чего нарушения при составлении проектно-сметной документации не были выявлены, а стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн рублей», — уточнили в СК.