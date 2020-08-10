Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы

Значительный рост цен участники рынка объясняют еще и тем, что турецкие отели, которые получили так называемый сертификат безопасности от властей, сейчас заполняются, помимо россиян, гостями из стран СНГ и европейцами, которые, по большому счету, больше никуда вылететь пока не могут.