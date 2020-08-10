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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

Банк России установил на 11 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,7750 рубля, что на 13,74 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара до 73,78 рубля

Аргументы и Факты08:23
News.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 11 августа

News.ru07:11
Urbc.Ru

Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро снизился на 35 коп

Urbc.Ru06:43
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

ТАСС06:29
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,83 рубля

Газета.Ru06:28
Московский Комсомолец

Официальный курс евро снизился на 34 копейки

Московский Комсомолец06:55
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 14 копеек, евро подешевел на 35

Банки.ру06:20

Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы

Значительный рост цен участники рынка объясняют еще и тем, что турецкие отели, которые получили так называемый сертификат безопасности от властей, сейчас заполняются, помимо россиян, гостями из стран СНГ и европейцами, которые, по большому счету, больше никуда вылететь пока не могут.
BFM.ru04:21
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«Фратрия» назвала позором футбола судейство в игре «Спартака» с «Сочи»

Руководители судейского корпуса Российского футбольного союза должны быть отстранены от своих должностей, говорится в заявлении "Фратрии", объединения фанатов "Спартака" в свете скандала, вызванного решениями арбитра матча москвичей против "Сочи" в РПЛ.
Интерфакс-Спорт06:16

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Лукашенко о подавлении протестов в Белоруссии: «Действовали мягко»

Милиция и белорусская оппозиция © Homoatrox "По словам главы государства, правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера", — говорится в сообщении журналистов агентства.
REGNUM08:02
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Экс-глава Службы автодорог Крыма осуждён за злоупотребления на 900 млн

«Исполняющий обязанности начальника проигнорировал требования законодательства об обязательном проведении процедур по проверке достоверности проектно-сметной документации, в результате чего нарушения при составлении проектно-сметной документации не были выявлены, а стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн рублей», — уточнили в СК.
REGNUM07:27
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