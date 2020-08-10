Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
Пользователи сети обнаружили на спутниковой карте Google в 160 км от побережья Антарктиды таинственный «ледяной корабль» размером 122 м, некоторые даже предположили, что это секретный корабль нацистов, сообщает Daily Mail.
Ранее немецкое издание писало о том, что Европа столкнулась с дилеммой из-за строительства «Северного потока — 2». По словам журналистов, Германия призывает ввести контрсанкции против США, однако у Берлина не хватает решительности на такие действия.
Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
Банк России продлил до 31 декабря 2020 года часть регуляторных послаблений, введенных с началом пандемии на период до 30 сентября, и предложил банкам и МФО принять дополнительные меры по поддержке заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов или заболевших COVID-19.