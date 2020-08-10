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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

Банк России установил на 11 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,7750 рубля, что на 13,74 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Российская газета

Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

Российская газета23:00
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 11 августа до 73,78 рубля

ТАССвчера в 06:29
Пенза-Пресс

Центробанк сообщил о понижении курса евро

Пенза-Прессвчера в 11:03
Московский Комсомолец

Официальный курс евро снизился на 34 копейки

Московский Комсомолецвчера в 06:55
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,8258 руб

Финмаркет01:02
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,83 рубля

Газета.Ruвчера в 06:28
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 10 августа: 73,7750 руб/доллар США и 86,8258 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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У берегов Антарктиды нашли таинственный «ледяной корабль»

Пользователи сети обнаружили на спутниковой карте Google в 160 км от побережья Антарктиды таинственный «ледяной корабль» размером 122 м, некоторые даже предположили, что это секретный корабль нацистов, сообщает Daily Mail.
Известия23:15
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Пушков объяснил причину борьбы Германии и США за «Северный поток — 2»

Ранее немецкое издание писало о том, что Европа столкнулась с дилеммой из-за строительства «Северного потока — 2». По словам журналистов, Германия призывает ввести контрсанкции против США, однако у Берлина не хватает решительности на такие действия.
Lenta.ru23:35
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Банк России продлил до 31 декабря 2020 года часть регуляторных послаблений, введенных с началом пандемии на период до 30 сентября, и предложил банкам и МФО принять дополнительные меры по поддержке заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов или заболевших COVID-19.
Российская газетавчера в 12:18
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