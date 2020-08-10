Пушков объяснил причину борьбы Германии и США за «Северный поток — 2»

Ранее немецкое издание писало о том, что Европа столкнулась с дилеммой из-за строительства «Северного потока — 2». По словам журналистов, Германия призывает ввести контрсанкции против США, однако у Берлина не хватает решительности на такие действия.