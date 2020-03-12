Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля, что на два рубля 56 копеек выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на два рубля 64 копейки, до 83,6584 рубля.

ЦБ повысил курс доллара на 13 марта до 74,03 рубля

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