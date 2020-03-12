Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 13 марта до 74,03 рубля
Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля, что на два рубля 56 копеек выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на два рубля 64 копейки, до 83,6584 рубля.
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Москва, 12 марта 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 12 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, направленный на индивидуализацию ОСАГО, сообщает ИА REGNUM.
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