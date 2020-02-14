Банк России установил на 14 февраля официальный курс доллара на уровне 63,6016 рубля, что на 55,5 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил курс доллара на 14 февраля до 63,6 рубля

Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

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Происшествия Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.

Политика Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.

Политика В Кремле назвали враньём сообщения о встрече Патрушева с Зеленским Сообщения о состоявшейся в Омане встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

Политика Песков: Доверие к Лужкову восстановлено, нужно сохранить память о нем РИА "Новости" / Евгений Биятов Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что доверие к экс-мэру Москвы Юрию Лужкову "безусловно восстановлено", поэтому следует сохранить память о нем. Ранее президент России Владимир Путин порекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопросы о мемориальной доске в память о Лужкове.