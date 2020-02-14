Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 14 февраля до 63,6 рубля
Банк России установил на 14 февраля официальный курс доллара на уровне 63,6016 рубля, что на 55,5 копейки выше предыдущего показателя.
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Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Армия и оружие
Стало известно о возможной гибели российского военного в Ливии
6 февраля местное издание «Оренград» писало, что мужчина участвовал в боевых действиях в Ливии.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
Туристы круизного лайнера Westerdam сошли на берег в Камбодже
Пассажиров круизного лайнера Westerdam отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем
Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Происшествия
Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба
Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.
Политика
В Кремле одобрили идею Зеленского построить «город мечты» на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею президента Украины построить новый город в Херсонской области.
Политика
В Кремле назвали враньём сообщения о встрече Патрушева с Зеленским
Сообщения о состоявшейся в Омане встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Футбол
В «Зените» не подтвердили аренду Кокорина в «Сочи»
"Зенит" не подтверждает аренду нападающего Александра Кокорина в "Сочи", решения по переходу нет, заявили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Санкт-Петербурга.
Политика
Песков: Доверие к Лужкову восстановлено, нужно сохранить память о нем
РИА "Новости" / Евгений Биятов Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что доверие к экс-мэру Москвы Юрию Лужкову "безусловно восстановлено", поэтому следует сохранить память о нем. Ранее президент России Владимир Путин порекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопросы о мемориальной доске в память о Лужкове.
Происшествия
В Москве при строительстве шоссе обнаружили «братскую могилу» из 90-х
В Москве на месте строительства транспортной развязки обнаружили тела троих человек.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Армия и оружие
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Происшествия
Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки
Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
Политика
День голосования по конституции станет выходным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по изменению конституции должно состояться в будний день, который будет объявлен выходным.
Армия и оружие
Ударный дрон «Охотник» получит боеприпасы весом от 50 до 100 кг
Перспективный ударно-разведывательный беспилотник "Охотник" получит на вооружение новые боеприпасы массой от 50 до 100 килограммов.
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.