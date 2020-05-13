Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2020 году вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, с начала 2020 года снизился на 11%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Реальный эффективный курс рубля в апреле вырос на 0,1%

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