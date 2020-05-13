Финансы
ТАССРеальный эффективный курс рубля в апреле вырос на 0,1%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2020 году вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, с начала 2020 года снизился на 11%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
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Глава Минздрава РФ призвал реформировать систему ОМС
Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России нуждается в трансформации и цифровизации, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
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В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
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Найденные породы сообщают об атмосфере 2 млн лет назад
Международная группа исследователей изучила российский буровой керн, содержащий шунгит – уникальную богатую углеродом осадочную породу, отложенную 2 миллиарда лет назад.
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