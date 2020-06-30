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ТАССТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 1 июля до 70,44 рубля

Банк России установил на 1 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 70,4413 рубля, что на 48 копеек выше предыдущего показателя.В источнике
Подробнее о событии

Банк России вновь ощутимо повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:31

ЦБ повысил курс доллара на 1 июля до 70,44 рубля

ТАСС05:57

Курсы валют ЦБ РФ на 29 июня: 0,0000 руб/доллар США и 0,0000 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Официальный курс доллара вырос на 49 копеек, евро — на 31

Банки.ру05:55

Официальные курсы ЦБ России на 30.06.20

Коммерсантъ18:14

Официальный курс евро на среду вырос до 78,99 рубля

ПРАЙМ05:41

Изменится ли экономика России после COVID-19?

Мир новостейвчера в 17:47
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости05:57
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Эмин Агаларов рассказал о продаже трех машин из-за кризиса с COVID-19

Бизнес Crocus Group, который президент компании Араз Агаларов в апреле сравнивал с тонущим кораблем, по-прежнему находится в сложном положении, заявил в интервью проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК его сын и первый вице-президент компании Эмин Агаларов.
РБК06:44
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Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС06:35
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Путин: когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне основного дня голосования по конституции заявил, что гражданам РФ по плечу даже самые критически сложные задачи, когда они вместе.
РИА Новости06:34
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Разрушение экосистем приведет к новым серьезным пандемиям

Исследование ученых из Университета Западной Англии и Исследовательской лаборатории Greenpeace при Университете Эксетера показало, что разрушение окружающей среды может увеличить вероятность возникновения новых неуправляемых пандемий.
Live2404:16
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Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru06:27
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