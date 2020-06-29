Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 1 июля до 70,44 рубля
Банк России установил на 1 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 70,4413 рубля, что на 48 копеек выше предыдущего показателя.
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Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
В Европе набирает обороты самовольный захват пустующих домов
В Европе набирает обороты самовольный захват пустующих домов Захват пустующих домов, или сквоттинг, — новый "тренд" в Европе.
Экспресс газета 05:14
Происшествия
Умер актер и хореограф Максим Парфенов
ТВ Центр 05:59
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Общество
Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса
Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Политика
Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире
В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Игры
В 2021 году выйдет игра по мотивам книг о Гарри Поттере
Pravda.Ru 04:56
Политика
В Совфеде объяснили идею США выкупить С-400 у Турции
Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Говорит Москва" заявил, что США хотят выкупить у Турции комплекс С-400, чтобы разобрать его "до винтиков" и попытаться создать что-то свое.
РИА Новости 04:19
Экономика
Мишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян
Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.
Известия вчера в 05:30
Здоровье
Прокуратура РФ нашла нарушения при закупке лекарства в регионах
«Затягивание времени формирования документации на закупки и размещения заказов на поставку лекарств в Архангельской области повлекло освоение лишь 3,5 млн рублей из предусмотренных 84,9 млн рублей и невозможность ими обеспечить более 4,5 тыс. граждан», — сообщается пресс-службой прокуратуры.
ИА Красная Весна 04:17
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Технологии
МТС запустила голосового помощника «Марвин»
Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 13:25
Происшествия
В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны
В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
Политика
Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции
Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.
Газета.Ru 05:29
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
МедиаПоток 00:21
Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ вчера в 23:27
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Планируется, что уже завтра, тридцатого июня, начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
ToDay News Ufa вчера в 09:54
Транспорт
Движение по трассе «Таврида» запустили от Керчи до Белогорска
Запущено движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 05:01
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
В Севастополе выявили шесть носителей коронавируса
Севастополь, 30 июня 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки в Севастополе у шести граждан подтвердили положительный результат теста на коронавирус.
REGNUM 05:53
Шоу-бизнес
Мария Порошина рассказала, что потеряла ребенка в браке с Куценко
Замужем за Гошей Куценко Мария Порошина была пять лет. Актриса смогла забеременеть, но потеряла ребенка.
Gazeta.SPb вчера в 19:50
Авто
Три модели Skoda получили продвинутый мультимедийный комплекс
Сразу три модели Skoda получили новую мультимедийную систему с голосовым помощником Laura и возможностью загрузки профиля водителя из облачного хранилища.
Motor 04:50
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Известия 04:47