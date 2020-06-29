Банк России установил на 1 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 70,4413 рубля, что на 48 копеек выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил курс доллара на 1 июля до 70,44 рубля

Транспорт По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. 401

Общество Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.

Политика Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке. 413

Политика В Совфеде объяснили идею США выкупить С-400 у Турции Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Говорит Москва" заявил, что США хотят выкупить у Турции комплекс С-400, чтобы разобрать его "до винтиков" и попытаться создать что-то свое. 2

Экономика Мишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн. 44

Здоровье Прокуратура РФ нашла нарушения при закупке лекарства в регионах «Затягивание времени формирования документации на закупки и размещения заказов на поставку лекарств в Архангельской области повлекло освоение лишь 3,5 млн рублей из предусмотренных 84,9 млн рублей и невозможность ими обеспечить более 4,5 тыс. граждан», — сообщается пресс-службой прокуратуры.

Политика Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 470

Технологии МТС запустила голосового помощника «Марвин» Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года. 25

Происшествия В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях. 49

Политика Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей. 4

Гаджеты Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12 Планируется, что уже завтра, тридцатого июня, начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя. 29

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 469

Происшествия В Севастополе выявили шесть носителей коронавируса Севастополь, 30 июня 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки в Севастополе у шести граждан подтвердили положительный результат теста на коронавирус. 1