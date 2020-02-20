Банк России установил на 21 февраля официальный курс доллара на уровне 63,7413 рубля, что на 5,4 копейки выше предыдущего показателя.

Здоровье Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.

Политика NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Общество Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили Повышение транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса Евро-3 и ниже позволит увеличить спрос на новые и более экологичные машины.

Происшествия В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.

Общество В Брянске у пассажира поезда заподозрили коронавирус В пограничном санитарно-карантинном пункте управления Роспотребнадзора на станции «Брянск-Орловский» уточнили, что пассажирка, гражданка Китая, и ещё два человека госпитализированы, остальные проходят медобследование, сообщает Российская газета.

Политика Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса» Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».

Космос За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.

Общество Полтавские депутаты провалили голосование по урегулированию ситуации в Новых Санжарах Заседание продлилось более трех часов, однако депутаты так и не смогли проголосовать за обращение к президенту, парламенту и правительству Украины об урегулировании ситуации с размещением эвакуированных, сообщает ТАСС.

Общество Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток «Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».

Политика Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.

Политика В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму Ранее Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о желании провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные республики Донбасса и российский Крым.

Футбол Бабель объяснил издевательскую пародию на игрока «Хетафе» Нападающий «Аякса» Райан Бабель прокомментировал своё поведение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Хетафе» (0:2). В начале второго тайма форвард решил спародировать оппонента Аллана-Ромео Ньома, который отлетел от него на несколько метров после борьбы за мяч и изобразил серьёзную боль.

Здоровье Диетолог перечислил уникальные свойства гречки Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.