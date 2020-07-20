Банк России установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля

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Здоровье 115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,5K

Происшествия Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. 592

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Общество Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег. 294

Наука У колибри обнаружили скрытый от других птиц «канал связи» Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Science Advances, крошечный эквадорский колибри Hillstar создает голосовым аппаратом колебания в ультразвуковом диапазоне, который обычно не воспринимается птицами.

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