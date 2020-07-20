Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля
Банк России установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.
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Общество
РФПИ: до конца года в России произведут 30 млн вакцин от коронавируса
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что к концу года будет произведено около 200 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, 30 млн из них — в России.
Коммерсантъ 06:19
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным
Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 06:16
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Армия и оружие
Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России
Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
Здоровье
115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:48
Политика
В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Piter.tv 18 июля в 09:20
Армия и оружие
В Ливии провели испытания старого советского «Термита»
Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит».
Lenta.ru вчера в 18:08
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Происшествия
МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
REGNUM вчера в 12:54
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Rambler News Service вчера в 01:25
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Политика
Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего уголовного дела
О возможных заказчиках дела рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК адвокат Борис Кожемякин.
Lenta.ru 06:47
Экономика
Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах
Российское правительство планирует начать выплаты специальных субсидий гражданам, которые отдыхают в пределах РФ.
Рамблер вчера в 10:18
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
RT на русском вчера в 06:16
Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
Автор авторитетного петербургского журнала «Интересант» Николай Печерников призвал россиян готовиться к «черному августу» в этом году, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:00
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Здоровье
На Урале коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли
Сегодня, 20 июля, в Свердловской области коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 04:02
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про воина-полубога
МИР 24 вчера в 16:45
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей в безопасное место
Главный редактор заблокированного в Белоруссии сайта «Хартия 97» Наталья Радина заявила, что помогла кандидату в президенты Светлане Тихановской вывезти детей в Евросоюз.
Lenta.ru 06:25
Общество
Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки
Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
Ведомости 05:27
Наука
У колибри обнаружили скрытый от других птиц «канал связи»
Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Science Advances, крошечный эквадорский колибри Hillstar создает голосовым аппаратом колебания в ультразвуковом диапазоне, который обычно не воспринимается птицами.
Популярная механика 06:52
Киберспорт
Анонсирован инди-файтинг Hellish Quart — его в одиночку создает один из аниматоров The Witcher 3
Один из разработчиков The Witcher 3: Wild Hunt под ником Kubold представил собственный проект — файтинг Hellish Quart, в основе которого лежит фехтование.
CyberSport.ru 06:37
Авто
Начались продажи премиального кроссовера Chery Jetour X95 Pro
Китайский производитель Chery сегодня объявил о начале продаж нового большого кросса Jetour X95 Pro, ставшего флагманом марки.
Car.ru 01:17
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Игры
В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition
В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.
Игромания.ру 03:34
Единоборства
Глава UFC подтвердил проведение боя Хабиба и Гэтжи в октябре
По словам Уайта, титульный бой пройдёт в октябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, который был организован для проведения турниров UFC во время пандемии коронавируса.
REGNUM 05:34
Происшествия
Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
RT на русском 03:28