Финансы

ТАССТАССЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля

Банк России установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 июля в размере 71,9628 руб

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Курс рубля на 20 июля 2020: доллар подорожал до 71,90 рубля

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При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
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На Урале коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли

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