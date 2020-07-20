Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля
Банк России установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос
КП - Беларусьвчера в 10:37
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
ТАСС вчера в 09:18
Здоровье
Врач рассказал о связи загара с простудными заболеваниями
Формирование загара происходит путем термического ожога кожи, из-за чего снижается иммунитет и растет риск заражения инфекционными заболеваниями, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО РУДН Константин Титов.
Известия вчера в 23:40
Политика
Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии
Во вторник, 21 июля, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат Хабаровской городской думы Александр Каян независимо друг от друга заявили о выходе из ЛДПР.
Губерния вчера в 21:01
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера
Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов.
Российская газета 19 июля в 09:52
Общество
В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов
В США завели дело в отношении супружеской пары, которая направила оружие на протестующих против полицейского произвола и расовой дискриминации, сообщает Associated Press во вторник, 21 июля.
Известия вчера в 22:13
Политика
Силуанов: имидж России не пострадал от обвинений в хакерских атаках
Напомним, Россию в хакерских атаках обвиняют США, Германия и другие страны.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Экономика
Средняя зарплата в Свердловской области в мае превысила 44 тыс. рублей
Средняя зарплата на Среднем Урале в мае 2020 года составила 44 тыс. 012 руб. Это на 5,5% выше уровня аналогичного месяца прошлого года, сообщает Свердловскстат.
Urbc.Ru вчера в 09:01
Кино
Проект приквела популярного киномюзикла «Бриолин» нашёл режиссёра
REGNUM вчера в 22:31
Общество
Илон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes
В тройку богатейших людей мире вошли лидер компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в189 миллиардов долларов, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 113, 8 миллиарда долларов и создатель Microsoft Билл Гейтс с его 113,4 миллиарда долларов.
ТК Звезда вчера в 22:03
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Армия и оружие
В России создали корабельный вариант модуля АУ-220М калибра 57 мм
ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод") на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО" создал морской вариант боевого модуля АУ-220М в калибре 57 мм.
ТАСС вчера в 01:15
Шоу-бизнес
Беременная от мужа-насильника Ники Минаж показала фотографии с животом
Американская рэперша Ники Минаж показала свои фотографии с животом на позднем сроке беременности.
Lenta.ru вчера в 23:42
Общество
В Омской области продлили режим повышенной готовности до 4 августа
Штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области продлил режим повышенной готовности до 4 августа, а масочный режим - до 1 сентября.
ТАСС вчера в 07:55
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет вчера в 17:58
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Общество
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ вчера в 19:37
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС вчера в 16:35
Культура
Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября
Агентство Москва вчера в 06:43
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Футбол
Месси в рекордный 7-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Vprognoze.ru вчера в 04:41
Армия и оружие
ВМС США сообщили о пожаре еще на одном десантном вертолетоносце
12 июля 2020 года на борту однотипного корабля «Бономм Ричард» произошел крупный пожар, продлившийся почти четверо суток, и нанесший вертолетоносцу серьезный ущерб.
Профиль 19 июля в 12:43
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru вчера в 17:42
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru вчера в 12:00
Происшествия
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
РИА Новости вчера в 13:15
Армия и оружие
Россия: «крымские» вертолетоносцы лучше французских \"Мистралей\"
ГЛАС.RU вчера в 09:26
Армия и оружие
Смертельное ранение в голову: На Донбассе уничтожен морпех ВСУ
Rusvesna.su вчера в 19:00
Футбол
«Челси» согласовал контракт с игроком «Байера» Хаверцом
Лондонский "Челси" согласовал контракт с полузащитником леверкузенского "Байера" Каем Хаверцом, сообщает The Athletic.
Газета.Ru вчера в 21:56
Футбол
France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM вчера в 09:38