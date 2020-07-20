Банк России установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,8K

Здоровье Врач рассказал о связи загара с простудными заболеваниями Формирование загара происходит путем термического ожога кожи, из-за чего снижается иммунитет и растет риск заражения инфекционными заболеваниями, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО РУДН Константин Титов. 1

Политика Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии Во вторник, 21 июля, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат Хабаровской городской думы Александр Каян независимо друг от друга заявили о выходе из ЛДПР.

Культура Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов. 8

Общество В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов В США завели дело в отношении супружеской пары, которая направила оружие на протестующих против полицейского произвола и расовой дискриминации, сообщает Associated Press во вторник, 21 июля. 2

Экономика Средняя зарплата в Свердловской области в мае превысила 44 тыс. рублей Средняя зарплата на Среднем Урале в мае 2020 года составила 44 тыс. 012 руб. Это на 5,5% выше уровня аналогичного месяца прошлого года, сообщает Свердловскстат.

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Общество В Омской области продлили режим повышенной готовности до 4 августа Штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области продлил режим повышенной готовности до 4 августа, а масочный режим - до 1 сентября. 158

Энергетика Европа нашла замену российскому газу Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому». 212

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,4K

Футбол Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.