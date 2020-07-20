Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля
Банк России установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:52, Ашберн
Общество
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.
РБК 08:59
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Здоровье
Больницы Узбекистана получили 285 аппаратов ИВЛ
Ташкент, 20 июля 2020, 11:00 — REGNUM Больницам Узбекистана предоставлено дополнительно 285 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили 20 июля в пресс-службе президента республики.
REGNUM 04:00
Кино
«Бессмертная гвардия» вошла в топ-10 самых популярных фильмов Netflix
Лос-Анджелес, США, 20 июля 2020, 23:03 — REGNUM Фильм «Бессмертная гвардия» режиссёра Джины Принс-Байтвуд стал одним из самых успешных оригинальных проектов потокового сервиса Netflix.
REGNUM 16:03
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Sony Computer Entertainment могут выпустить свой эксклюзив на PlayStation God of War на ПК.
Деловое.ТВ вчера в 14:52
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия 13:40
Политика
В Китае обеспокоены поставками российских С-400 в Индию
Русская Планета 05:24
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Общество
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
ЖКХ
Юристы назвали способы избежать отключения воды из-за долгов соседей
Заключение договоров ЖКХ напрямую с ресурсоснабжающими организациями позволит жителям многоквартирных домов избежать ситуации, когда дом отключают от водоснабжения из-за долгов.
РБК 20:00
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
Кино
Студия Disney нашла режиссёров для сериала «Соколиный глаз»
Компания Disney выбрала режиссёров для съёмок сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel.
News.ru 03:58
Политика
Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7
В сенат США был внесён проект резолюции против участия России в заседаниях G7. Проект внесли представители Демократической партии США.
RT на русском 18:51
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru 19:47
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса COVID-19
Ученые выяснили, что коронавирус боится ультрафиолета. Как сообщает ToDay News Ufa, открытие принадлежит итальянским ученым.
ToDay News Ufa 00:32
Футбол
Новичок «Баварии» Нюбель приехал на базу на старом VW Polo, а уехал на новом Audi
К удивлению многих, новичок команды 23-летний вратарь Александр Нюбель прибыл на базу на стареньком Volkswagen Polo стоимостью € 11 тыс. На автомобиле располагались гельзенкирхенские номера — Нюбель с 2015 года выступал за "Шальке-04".
Sport24.ru 16:51
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград 07:49
Общество
ПФР повысит пенсии нескольким категориям россиян с 1 августа
Программа повышения социальных выплат для нескольких категорий россиян будет запущена ПФР с 1 августа.
iReactor 07:49
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 09:07
Здоровье
Медпомощь в Алтайском крае пока не планируют возобновлять
Ранее в краевом Минздраве сообщали о готовности возобновить в Алтайском крае оказание медицинской помощи, однако большинство больниц края по-прежнему работает лишь на оказание экстренной помощи.
Бийский рабочий 03:30
Экономика
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
Политика
В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появились сотни комментариев с критикой
В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
Дождь 15:36
Происшествия
СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку после исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии.
Газета.Ru 00:09