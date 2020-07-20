Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля
Банк России установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.
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Кино
Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов
Коммерсантъ 07:20
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Общество
Навальный объявил о ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией»
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте оппозиционер Алексей Навальный.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес
Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
Политика
Путин предложил депутату Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края.
RT на русском 07:58
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Футбол
«Наполи» предложили купить игрока ЦСКА Влашича
Газета.Ru 06:44
Происшествия
Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Общество
В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус
«Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:03
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Шоу-бизнес
Дарья Мороз обнажилась для объектива девятилетней дочери Богомолова
Оказалось, кадр обнаженной мамы сделала девятилетняя дочь от режиссера Константина Богомолова. Пост появился в Instagram Мороз.
Народные новости вчера в 20:34
Общество
Повысить пенсионный возраст позволит новая Конституция
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Ura.ru, опасность повышения пенсионного возраста кроется в пункте ж 1 статьи 72.
ToDay News Ufa 07:29
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее 15 апреля Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Красноярского края Александру Уссу.
РБК 08:06
Политика
В МИД РФ призвали весь мир ограничить кибератаки во время пандемии
Крутских отметил, что во время пандемии коронавируса особенно ярко обозначились риски и последствия кибератак.
ИА Красная Весна 07:19
Шоу-бизнес
Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным
Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 06:16
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
В сети активно обсуждаю конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
CT news 07:20
Технологии
Ученые выяснили, откуда в Россию попал коронавирус нового типа
Генетический анализ образцов новой коронавирусной инфекции от более чем 200 россиян еще раз показал, что SARS-CoV-2 попал на территорию России не из Китая, а из Европы.
Инфорос 05:25
Политика
Heise заявило о возможной ссоре прокуратуры и правительства Нидерландов по делу MH17
Разбирательство по делу о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 может поссорить прокуратуру и правительство Нидерландов.
ФАН вчера в 11:22
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Общество
Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки
Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
Ведомости 05:27
Политика
ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке
ВШЭ даст правовую оценку высказываниям профессора Гасана Гусейнова про теракт на Дубровке, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:58
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Политика
Huawei сохранит возможность сотрудничества с операторами связи в Италии
Источник изображения: Shutterstock Во всяком случае, принятое итальянским оператором связи Telecom Italia решение не приглашать Huawei к участию в формировании основы для сетей пятого поколения в этой стране представители китайской компании называют коммерчески обоснованным.
3DNews 06:51
Авто
Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов
Названы пять кроссоверов, которые являются популярными, но не слишком надежными, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:39
Шоу-бизнес
Подавший на развод Харламов лишился бизнеса из-за проблем с налогами
Резидент Comedy Club Гарик Харламов после объявления о разводе с актрисой Кристиной Асмус лишился одного бизнес-проекта.
iReactor 07:44