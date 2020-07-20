Банк России установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля

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