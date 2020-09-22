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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 23 сентября до 76,27 рубля

Банк России установил на 23 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 76,2711 рубля, что на 23,3 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Коммерсантъ

Официальные курсы ЦБ России на 23.09.20

Коммерсантъ18:11
АК&М

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 23 сентября - 89.4813 руб

АК&Мвчера в 06:12
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 22 сентября: 76,2711 руб/доллар США и 89,4813 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
Экономика сегодня

ЦБ РФ понизил официальный курс евро до 89,4 рубля

Экономика сегоднявчера в 06:29
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 23 сентября до 76,27 рубля

ТАССвчера в 06:20
9111.ru

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 23 сентября

9111.ruвчера в 08:02
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 сентября в размере 76,2711 руб

Финмаркетвчера в 06:21

В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
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ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Иностранные страховщики судов отказались от «Северного потока-2»

PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.
Вести.Ru02:56
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
1K

Красноярские инноваторы смогут получить до 500 млн рублей

Рассчитывать на финансовую помощь смогут те из участников, чьи проекты могут завоевать значимые доли на новых глобальных рынках и отвечают направлениям Национальной технологической инициативы (НТИ).
ФедералПресс00:57