Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.
В выступлениях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Генассамблее ООН были существенные отличия: российский лидер говорил о важности укрепления организации для мира и безопасности, а американский коллега акцент сделал на критике Китая и важности НАТО.
Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина объяснила, что мужчины живут меньше женщин из-за ряда общих негативных тенденций, в числе которых скачок индекса массы тела у мужской части населения.
Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, поскольку у ее отца, ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова обнаружен коронавирус.
Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина застрелил свою мать, а затем покончил с собой в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.