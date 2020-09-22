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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 23 сентября до 76,27 рубля

Банк России установил на 23 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 76,2711 рубля, что на 23,3 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Росбалт

ЦБ РФ вновь повысил официальный курс доллара, но опустил евро

Росбалт06:57
Говорит Москва

ЦБ не зафиксировал повышения спроса на валюту среди россиян

Говорит Москвавчера в 03:52
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 23 сентября до 76,27 рубля

ТАСС06:20
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 89,48 руб

ПРАЙМ06:12
АК&М

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 23 сентября - 89.4813 руб

АК&М06:12
Коммерсантъ

Официальные курсы ЦБ России на 22.09.20

Коммерсантъ17:42
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 89,48 рубля

Газета.Ru06:21

Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.
Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном
РИА Новости13:18
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В Госдуме назвали разницу в выступлениях Путина и Трампа в ООН

В выступлениях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Генассамблее ООН были существенные отличия: российский лидер говорил о важности укрепления организации для мира и безопасности, а американский коллега акцент сделал на критике Китая и важности НАТО.
БИЗНЕС Online13:20

ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru08:51
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В Минздраве объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина объяснила, что мужчины живут меньше женщин из-за ряда общих негативных тенденций, в числе которых скачок индекса массы тела у мужской части населения.
Взгляд.ру14:36
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Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00

Любимова ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у ее отца

Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, поскольку у ее отца, ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова обнаружен коронавирус.
ТАСС14:40