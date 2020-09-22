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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 23 сентября до 76,27 рубля

Банк России установил на 23 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 76,2711 рубля, что на 23,3 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Коммерсантъ

Официальные курсы ЦБ России на 22.09.20

Коммерсантъ17:42
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 89,48 рубля

Газета.Ru06:21
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 23 сентября до 76,27 рубля

ТАСС06:20
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 89,48 руб

ПРАЙМ06:12
АК&М

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 23 сентября - 89.4813 руб

АК&М06:12
Росбалт

ЦБ РФ вновь повысил официальный курс доллара, но опустил евро

Росбалт06:57
Говорит Москва

ЦБ не зафиксировал повышения спроса на валюту среди россиян

Говорит Москвавчера в 03:52

В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму

В ведомстве отметили, что гражданин Украины в сентябре 2020 года распространил в Крыму листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.
В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму
РИА Новости11:47
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия09:24
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«Локомотив» не поедет на матч КХЛ против «Куньлуня»

КХЛ 20 сентября объявила о переносе матча между "Куньлунем" и "Локомотивом" с 21 на 22 сентября, отметив, что решение о возможности проведения игры будет принято по итогам дополнительного тестирования ярославцев.
РИА Новости08:50

Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости10:45
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Сроки строительства линии метро Петербурга перенесли из-за COVID-19

«В связи с изменением лимитов финансирования строительства участка Лахтинско-Правобережной линии со станциями «Горный институт» и «Театральная», внесенных в бюджет города Санкт-Петербурга в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, в условия госконтракта внесено изменение срока окончания строительно-монтажных работ», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Известия08:10
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В Челябинске суд отправил бывшего ректора УралГУФК в колонию за взятки

Евгения Орехова приговорили к 6 годам колонии строгого режима Центральный районный суд Челябинска сегодня вынес приговор по уголовному делу бывшего ректора ФГБОУ ВПО "Уральский государственный университет физической культуры" (УралГУФК) Евгения Орехова и его дочери Анастасии Ореховой.
Правда УрФО10:37

В Кирове начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса

Наш город вошёл в тройку экспериментальных научных площадок наряду с Санкт-Петербургом и Новосибирском Напомним, в федеральном научном центре имени М. П. Чумакова РАН разработана новая вакцина против COVID-19.
Московский Комсомолец Киров10:57
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