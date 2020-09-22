«Локомотив» не поедет на матч КХЛ против «Куньлуня»

КХЛ 20 сентября объявила о переносе матча между "Куньлунем" и "Локомотивом" с 21 на 22 сентября, отметив, что решение о возможности проведения игры будет принято по итогам дополнительного тестирования ярославцев.