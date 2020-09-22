В ведомстве отметили, что гражданин Украины в сентябре 2020 года распространил в Крыму листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
КХЛ 20 сентября объявила о переносе матча между "Куньлунем" и "Локомотивом" с 21 на 22 сентября, отметив, что решение о возможности проведения игры будет принято по итогам дополнительного тестирования ярославцев.
Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
«В связи с изменением лимитов финансирования строительства участка Лахтинско-Правобережной линии со станциями «Горный институт» и «Театральная», внесенных в бюджет города Санкт-Петербурга в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, в условия госконтракта внесено изменение срока окончания строительно-монтажных работ», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Евгения Орехова приговорили к 6 годам колонии строгого режима Центральный районный суд Челябинска сегодня вынес приговор по уголовному делу бывшего ректора ФГБОУ ВПО "Уральский государственный университет физической культуры" (УралГУФК) Евгения Орехова и его дочери Анастасии Ореховой.
В сентябре 2020 года средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке московского жилья составила 326,1 тыс. руб. Это на 9% больше, чем в конце 2019 года, и на 1,5% превышает показатель августа текущего года.
Наш город вошёл в тройку экспериментальных научных площадок наряду с Санкт-Петербургом и Новосибирском Напомним, в федеральном научном центре имени М. П. Чумакова РАН разработана новая вакцина против COVID-19.