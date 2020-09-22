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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 23 сентября до 76,27 рубля

Банк России установил на 23 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 76,2711 рубля, что на 23,3 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Коммерсантъ

Официальные курсы ЦБ России на 23.09.20

Коммерсантъ18:11
Росбалт

ЦБ РФ вновь повысил официальный курс доллара, но опустил евро

Росбалтвчера в 06:57
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 89,48 руб

ПРАЙМвчера в 06:12
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 23 сентября до 76,27 рубля

ТАССвчера в 06:20
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 89,48 рубля

Газета.Ruвчера в 06:21
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 22 сентября: 76,2711 руб/доллар США и 89,4813 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 сентября в размере 76,2711 руб

Финмаркетвчера в 06:21

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъвчера в 10:22
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В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

Организация Объединенных Наций поблагодарила президента России Владимира Путина за озвученное им на Генассамблее предложение по бесплатному обеспечению ее сотрудников российской вакциной от коронавируса.
Известия18:57
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Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации партии племянника Путина

Российское министерство юстиции обратилось в Верховный суд РФ с просьбой ликвидировать партию «Народ против коррупции», возглавляемую двоюродным племянником президента Владимира Путина — Романом.
Инфо24вчера в 14:31
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Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08