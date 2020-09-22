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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 23 сентября до 76,27 рубля

Банк России установил на 23 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 76,2711 рубля, что на 23,3 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Коммерсантъ

Официальные курсы ЦБ России на 23.09.20

Коммерсантъ18:11
Росбалт

ЦБ РФ вновь повысил официальный курс доллара, но опустил евро

Росбалтвчера в 06:57
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 сентября в размере 76,2711 руб

Финмаркетвчера в 06:21
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 23 сентября до 76,27 рубля

ТАССвчера в 06:20
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 89,48 руб

ПРАЙМвчера в 06:12
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 22 сентября: 76,2711 руб/доллар США и 89,4813 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 89,48 рубля

Газета.Ruвчера в 06:21

В Минздраве посоветовали предприятиям сохранить удаленную работу

"Предприятиям, для которых удаленный режим работы не нарушит их функционирование, необходимо рассмотреть такую возможность для сотрудников для того, чтобы опять же сократить число социальных контактов", - заявил Чуланов в ходе круглого стола "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".
РИА Новостивчера в 05:50
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Особое мнение: Аркадий Дубнов

Казахстан – страна, на территории которой серьезное было иноязычное этническое расслоение в результате северных территорий, которые были заселены русскими.
Эхо Москвывчера в 13:28

«Решение Лукашенко противозаконно»: Варшава против запрета на ввоз польских товаров

Автор убежден, что решение Лукашенко противозаконно, поскольку Белоруссия входит в Таможенный союз с Россией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, и поэтому запрет на польские товары может быть введен только после коллегиального решения и касаться всех внешних границ, а не одной белорусско-польской.
Военное обозрениевчера в 01:41
11

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 78 человек, 6 умерли

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 78 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболел — 51 пациент, зарегистрировано 6 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 02:42
1K

Новый владелец квартиры Федосеевой-Шукшиной просит ее вывезти оттуда свои вещи

Uznayvse.ru напоминает, что адвокат Лидии Николаевны пытается убедить суд в том, что актриса не могла сконцентрироваться на подписании бумаг, так как вопрос с Бари Алибасовым по поводу квартиры решался после того, как она вернулась из больницы, где лежала с сердечным приступом.
Uznayvse.ruвчера в 15:18
11

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ruвчера в 08:51
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Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Ведомостивчера в 12:35
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Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новостивчера в 02:50
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
RT на русском18:07
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Британия передала США доказательства по делу двух палачей ИГ* из «Битлз»

Власти Великобритании передали США доказательства по делу двух боевиков ИГ* Александы Коти и аш-Шафи Эльшейха, входивших в четверку палачей, известных как "Битлз", сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.
РИА Новости21:52