"Предприятиям, для которых удаленный режим работы не нарушит их функционирование, необходимо рассмотреть такую возможность для сотрудников для того, чтобы опять же сократить число социальных контактов", - заявил Чуланов в ходе круглого стола "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".
Автор убежден, что решение Лукашенко противозаконно, поскольку Белоруссия входит в Таможенный союз с Россией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, и поэтому запрет на польские товары может быть введен только после коллегиального решения и касаться всех внешних границ, а не одной белорусско-польской.
За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 78 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболел — 51 пациент, зарегистрировано 6 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Uznayvse.ru напоминает, что адвокат Лидии Николаевны пытается убедить суд в том, что актриса не могла сконцентрироваться на подписании бумаг, так как вопрос с Бари Алибасовым по поводу квартиры решался после того, как она вернулась из больницы, где лежала с сердечным приступом.
Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
Власти Великобритании передали США доказательства по делу двух боевиков ИГ* Александы Коти и аш-Шафи Эльшейха, входивших в четверку палачей, известных как "Битлз", сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.