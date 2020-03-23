Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
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Официальный курс доллара на выходные составил чуть больше 78 рублей
Московский Комсомолец20 марта в 07:27
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Комментарии
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