Финансы

ТАССТАССЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
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Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новости07:34

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Официальный курс доллара на выходные составил чуть больше 78 рублей

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ЦБ повысил официальный курс доллара на 2,84 руб., евро — на 2,55 руб

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ЦБ повысил официальный курс доллара на 2,8 рубля, евро — на 2,6

Банки.ру06:40

Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро к рублю

Пенза-взгляд20 марта в 07:47

Официальный курс доллара США вырос на 2,84 руб., евро — на 2,55 руб

Urbc.Ru07:14
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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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Россия завершила переброску помощи в Италию

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Названы новые симптомы коронавируса

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