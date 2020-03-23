Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
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Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.
Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Экономика
Продажи в российских аптеках выросли на 50%
Продажи в аптеках России выросли на 50% вместо характерных для этого времени 10%.
Игры
Энтузиасты раздели догола Джилл из Resident Evil 3 [18+] и добавили классического Немезиса
Классический облик Джилл прилагается. Resident Evil 3 поступит в продажу 3 апреля этого года.
Спорт
Канада и Австралия не поедут на Олимпиаду-2020 в Токио
Если игры не состоятся в 2020-м году, то это ударит по репутации и экономике Японии, которая усиленно готовилась.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Музыка
Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Здоровье
В Чехии назвали лекарство от коронавируса
В борьбе с заболеванием COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, потенциально помогает Plaquenil, заявил глава минздрава Чехии Адам Войтех.
Игры
Отечественный NVIDIA GeForce Now стал на месяц бесплатным
Отечественная версия NVIDIA GeForce Now — GFN.ru — в поддержку карантина из-за пандемии коронавируса стала на целый месяц полностью бесплатной.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Происшествия
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
Общество
Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам
Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил об инкубационном периоде коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора РФ со ссылкой на американских коллег рассказали о среднем инкубационном периоде коронавируса (COVID-19).
Музыка
Отмененное Евровидение-2020 хотят провести в режиме онлайн
Nation News сообщало ранее о том, что участники Евровидения должны будут написать новую песню для конкурса в 2021 году.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Общество
Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу
Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июне, примерно через 11 месяцев она будет получена.
Политика
На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
Энергетика
Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Футбол
Александр Глеб: может, Месси и Роналду стоит поиграть в Белоруссии
Бывший футболист "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб предложил Лионелю Месси и Криштиану Роналду перейти в чемпионат Белоруссии.
Общество
Кудрин пока не ожидает секвестра федерального бюджета
Москва, 23 марта 2020, 14:51 — REGNUM Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пока не ожидает секвестра федерального бюджета на фоне коронавируса и экономической ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.
Происшествия
В российском городе убили полицейского
В Волгограде убит патрульный МВД. Об этом в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Кино
Эрик Крипке показал новые кадры 2 сезона «Пацанов» с Хоумлендером и Билли Бутчером
Работа над большинством голливудских проектов была приостановлена по причине коронавируса, но съемки новых эпизодов сериала «Пацаны» были завершены аккурат перед началом карантина.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян примерила латексный костюм от BALMAIN
Кардашьян добавила, что в этом костюме ей нужно будет ходить не менее двух часов.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.