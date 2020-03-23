Финансы

ТАССТАССЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
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Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новости07:34

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Коммерсантъ07:47

Доллар снова поднялся выше 81 руб. Что это значит для биткоина

РБК07:57

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

ТАСС06:43

ЦБ повысил официальный курс доллара на 2,8 рубля, евро — на 2,6

Банки.ру06:40

Курс евро на Мосбирже достиг отметки 86 рублей

Известия07:06

Курс евро превысил 87 рублей

RT на русском03:05
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Комментарии

Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.
Газета.Ru 04:53
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Экономика

Продажи в российских аптеках выросли на 50%

Продажи в аптеках России выросли на 50% вместо характерных для этого времени 10%.
Adindex.ru 04:19
Игры

Энтузиасты раздели догола Джилл из Resident Evil 3 [18+] и добавили классического Немезиса

Классический облик Джилл прилагается. Resident Evil 3 поступит в продажу 3 апреля этого года.
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Спорт

Канада и Австралия не поедут на Олимпиаду-2020 в Токио

Если игры не состоятся в 2020-м году, то это ударит по репутации и экономике Японии, которая усиленно готовилась.
Prognozist 02:22
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Музыка

Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

Business Class (Пермь) вчера в 12:15
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия 05:08
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса

Газета.Ru 07:36
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Здоровье

В Чехии назвали лекарство от коронавируса

В борьбе с заболеванием COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, потенциально помогает Plaquenil, заявил глава минздрава Чехии Адам Войтех.
Взгляд.ру 02:45
Игры

Отечественный NVIDIA GeForce Now стал на месяц бесплатным

Отечественная версия NVIDIA GeForce Now — GFN.ru — в поддержку карантина из-за пандемии коронавируса стала на целый месяц полностью бесплатной.
Игромания.ру 07:22
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 07:56
Общество

Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам

Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Ведомости 07:04
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил об инкубационном периоде коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора РФ со ссылкой на американских коллег рассказали о среднем инкубационном периоде коронавируса (COVID-19).
МедиаПоток вчера в 03:35
Музыка

Отмененное Евровидение-2020 хотят провести в режиме онлайн

Nation News сообщало ранее о том, что участники Евровидения должны будут написать новую песню для конкурса в 2021 году.
Народные новости 03:29
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июне, примерно через 11 месяцев она будет получена.
ТАСС 07:08
Политика

На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
RT на русском 07:55
Энергетика

Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 07:29
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Футбол

Александр Глеб: может, Месси и Роналду стоит поиграть в Белоруссии

Бывший футболист "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб предложил Лионелю Месси и Криштиану Роналду перейти в чемпионат Белоруссии.
РИА Новости 07:12
Общество

Кудрин пока не ожидает секвестра федерального бюджета

Москва, 23 марта 2020, 14:51 — REGNUM Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пока не ожидает секвестра федерального бюджета на фоне коронавируса и экономической ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.
REGNUM 07:51
Происшествия

В российском городе убили полицейского

В Волгограде убит патрульный МВД. Об этом в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 07:19
Кино

Эрик Крипке показал новые кадры 2 сезона «Пацанов» с Хоумлендером и Билли Бутчером

Работа над большинством голливудских проектов была приостановлена по причине коронавируса, но съемки новых эпизодов сериала «Пацаны» были завершены аккурат перед началом карантина.
Popcornnews.ru 08:00
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян примерила латексный костюм от BALMAIN

Кардашьян добавила, что в этом костюме ей нужно будет ходить не менее двух часов.
RuNews24.ru 02:56
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
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