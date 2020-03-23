Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро вырос на два с половиной рубля

Курс евро, установленный Центральным банком на 24 марта, поднялся до 86,705 рубля, доллар достиг 80,8815 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) расчетами "завтра" увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 2,7079 рубля, составив 83,5021 рубля.
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Доллар и евро подорожали по итогам основной валютной сессии

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Доллар снова поднялся выше 81 руб. Что это значит для биткоина

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Курс доллара на открытии торгов превысил 81 рубль

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ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

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Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

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Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвар назвал еще одну версию причин высокого уровня смертности от коронавируса в Италии.
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Осужденный за изнасилования Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

Известия вчера в 19:41
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Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 11:53
Происшествия

В МВД подтвердили гибель полицейского от рук задержанного в Волгограде

В Волгограде сотрудник полиции погиб от рук злоумышленника, которого он задержал, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 09:06
Происшествия

Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
REGNUM 09:22
Армия и оружие

Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море

В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.
Интерфакс 03:58
Общество

Россельхознадзор приостановил экспорт из России крупы, включая гречку

Россельхознадзор на 10 дней запретил экспорт всех видов крупяной продукции, сообщается в письме, которое поступило в территориальные органы ведомства, сообщил телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 11:16
Общество

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тысяч

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 300 тыс. Об этом он сказал на брифинге в Женеве.
RT на русском 12:14
Происшествия

Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина

Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.
Газета.Ru 10:51
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Общество

На Кубе госпитализировали россиянина после заражения коронавирусом

Гражданин России госпитализирован на Кубе в критическом состоянии вследствие заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:14
Общество

СК начал проверку из-за распространения ложных данных о коронавирусе

Следственный комитет России начал проверку из-за распространения недостоверных сведений о числе заразившихся новым типом коронавируса в стране.
РБК 10:22
Политика

К ЕС обратились 17 стран с просьбой о помощи из-за коронавируса

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 17 стран обратились к Европейскому союзу с просьбой о финансовой помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:35
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает Reuters.
Lenta.ru 12:17
Единоборства

Хабиб пока не знает, где состоится бой против Фергюсона

Спорт-Экспресс 11:21
Общество

Польша получила возможность влиять на «Северный поток-2»

Польша получила возможность влиять на судьбу российского газопровода «Северный поток-2» в Европе.
Lenta.ru 11:17
Технологии

МТС призвал абонентов не выходить из дома

Компания МТС призывает своих абонентов не выходить из дома и быть осторожными. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:05
Общество

Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Газета.Ru 09:27
Политика

Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Здоровье

Минздрав Украины составил свои правила погребения жертв коронавируса

Министерство здравоохранения Украины составило специальные правила погребения жертв коронавируса.
Телеканал 360° 11:22
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Армия и оружие

В Италию вылетел 13-й Ил-76 для помощи в борьбе с коронавирусом

RT на русском 11:37
Музыка

Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении

Deita.ru 21 марта в 01:15
Здоровье

Вирусолог порекомендовал чаще носить медицинские маски

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала ответы на часто задаваемые вопросы о защите от коронавируса, где отметила, что маски нужно носить только людям с симптомами заболевания, а далеко не всем.
Взгляд.ру 11:39
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
Экономика

Независимые АЗС просят налоговых льгот из-за ситуации с топливом

Москва, 23 марта 2020, 16:25 — REGNUM Налоговых льгот попросили независимые АЗС из-за падения спроса на топливо, сообщается в обращении «Независимого топливного союза» к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
REGNUM 09:25
Происшествия

В Мюнхене мужчина «с коронавирусом» облизал в метро поручни и автоматы

Вести.Ru 10:53
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