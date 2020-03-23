Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро вырос на два с половиной рубля
Курс евро, установленный Центральным банком на 24 марта, поднялся до 86,705 рубля, доллар достиг 80,8815 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) расчетами "завтра" увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 2,7079 рубля, составив 83,5021 рубля.
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Общество
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Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвар назвал еще одну версию причин высокого уровня смертности от коронавируса в Италии.
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Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
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Общество
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Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина
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По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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Общество
На Кубе госпитализировали россиянина после заражения коронавирусом
Гражданин России госпитализирован на Кубе в критическом состоянии вследствие заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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СК начал проверку из-за распространения ложных данных о коронавирусе
Следственный комитет России начал проверку из-за распространения недостоверных сведений о числе заразившихся новым типом коронавируса в стране.
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К ЕС обратились 17 стран с просьбой о помощи из-за коронавируса
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 17 стран обратились к Европейскому союзу с просьбой о финансовой помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает Reuters.
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Хабиб пока не знает, где состоится бой против Фергюсона
Общество
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Польша получила возможность влиять на судьбу российского газопровода «Северный поток-2» в Европе.
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МТС призвал абонентов не выходить из дома
Компания МТС призывает своих абонентов не выходить из дома и быть осторожными. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний
Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
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Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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Минздрав Украины составил свои правила погребения жертв коронавируса
Министерство здравоохранения Украины составило специальные правила погребения жертв коронавируса.
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В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
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В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
Экономика
Независимые АЗС просят налоговых льгот из-за ситуации с топливом
Москва, 23 марта 2020, 16:25 — REGNUM Налоговых льгот попросили независимые АЗС из-за падения спроса на топливо, сообщается в обращении «Независимого топливного союза» к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.