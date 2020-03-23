Курс евро, установленный Центральным банком на 24 марта, поднялся до 86,705 рубля, доллар достиг 80,8815 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) расчетами "завтра" увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 2,7079 рубля, составив 83,5021 рубля.

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

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Происшествия Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.

Общество Россельхознадзор приостановил экспорт из России крупы, включая гречку Россельхознадзор на 10 дней запретил экспорт всех видов крупяной продукции, сообщается в письме, которое поступило в территориальные органы ведомства, сообщил телеканал "Россия 24".

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Происшествия Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.

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Технологии МТС призвал абонентов не выходить из дома Компания МТС призывает своих абонентов не выходить из дома и быть осторожными. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.

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Здоровье Вирусолог порекомендовал чаще носить медицинские маски Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала ответы на часто задаваемые вопросы о защите от коронавируса, где отметила, что маски нужно носить только людям с симптомами заболевания, а далеко не всем.