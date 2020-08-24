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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,42 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 31,85 копейки, составив 74,4184 рубля, свидетельствуют данные биржи.В источнике
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Известия

Рубль укрепился к евро и доллару

Известиявчера в 06:18
Московский Комсомолец

Официальный курс доллара вырос на 31 копейку

Московский Комсомолецвчера в 07:02
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 74,42 рубля

ТАССвчера в 06:17
Интерфакс

Доллар подешевел на 31 копейку

Интерфаксвчера в 03:41
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.рувчера в 03:11
ПРАЙМ

Официальные курсы доллара и евро к белорусскому рублю после выборов выросли на 4,4% и 5,2%

ПРАЙМвчера в 11:01
КП - Беларусь

На торгах 24 августа белорусский рубль резко подешевел. Доллар прибавил больше, чем 3 копейки. Евро - почти 4

КП - Беларусьвчера в 04:33

В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности
BFM.ruвчера в 12:59
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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Крым признан самым проблемным регионом РФ по обеспечению водой

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов рассказал, что Крым стал самым проблемным регионом РФ по объему потерь воды при доставке к потребителю, с этим связана нехватка воды на полуострове, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты00:30
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
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В России разработали новую зенитно-ракетную систему «Абакан»

Российские военные продемонстрировали новейший отечественный комплекс (систему) противовоздушной и противоракетной обороны «Абакан», сведения о разработке которого до настоящего момента хранились в большом секрете.
Avia.proвчера в 20:02
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