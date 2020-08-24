Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,42 рубля
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Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 31,85 копейки, составив 74,4184 рубля, свидетельствуют данные биржи.В источнике
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