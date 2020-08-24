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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,52 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,37%, до отметки в 74,52 рубля, курс евро опустился на 0,26%, до 87,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Телеканал 360°

Центробанк: доллар и евро падают

Телеканал 360°вчера в 07:30
Известия

Рубль укрепился к евро и доллару

Известиявчера в 06:18
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 24 августа: 74,4184 руб/доллар США и 87,9030 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 74,42 рубля

ТАССвчера в 06:17
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.рувчера в 03:11
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 августа в размере 74,4184 руб

Финмаркетвчера в 06:01

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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Археологи раскрыли происхождение валунов Стоунхенджа

Сарсеновые камни неимоверно-огромных размеров, которые составляют внешний круг внесённого в 1986 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО мегалитического Стоунхенджа, были доставлены из леса Вествуда, расположенного в 15 километров от одной из наиглавнейших достопримечательностей Англии.
Лезги газетвчера в 07:01
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«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Интерфаксвчера в 03:59
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