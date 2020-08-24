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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 74,42 рубля

Банк России установил на 25 августа 2020 г. официальный курс доллара на уровне 74,4181 рубля, что на 31,9 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Интерфакс

Рубль вечером продолжил укрепляться к доллару и евро, сократив темпы роста

Интерфаксвчера в 12:39
ПРАЙМ

Рубль к вечеру растерял часть дневного роста

ПРАЙМвчера в 14:05
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.рувчера в 03:11
Московский Комсомолец

Официальный курс доллара вырос на 31 копейку

Московский Комсомолецвчера в 07:02
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 74,42 рубля

ТАССвчера в 06:17
Известия

Рубль укрепился к евро и доллару

Известиявчера в 06:18
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального
РБКвчера в 12:28
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СККШ-586 на форуме Армия-2020

"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
ANNA-News23 августа в 02:43
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Новейшую российскую БМП «Манул» впервые показали на «Армии-2020»

Фото: Алексей Моисеев На БМП применен перспективный необитаемый боевой модуль ТКБ-945, который используется на средних гусеничных и колесных платформах "Курганец-25", "Бумеранг", а также на тяжелой БМП Т-15 "Армата".
Российская газета23 августа в 11:00
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Исследователь NASA арестован в США по обвинению в связях с Китаем

В США, по обвинению в связях с Китаем, арестован специалист, занимавшийся исследованиями для NASA.Как сообщает Ufanotes.ru, в США арестован сотрудник Техасского университета A&M, занимавшийся исследованиями для NASA.
Уфимские Заметкивчера в 15:05
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