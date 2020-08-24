Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
Фото: Алексей Моисеев На БМП применен перспективный необитаемый боевой модуль ТКБ-945, который используется на средних гусеничных и колесных платформах "Курганец-25", "Бумеранг", а также на тяжелой БМП Т-15 "Армата".
В США, по обвинению в связях с Китаем, арестован специалист, занимавшийся исследованиями для NASA.Как сообщает Ufanotes.ru, в США арестован сотрудник Техасского университета A&M, занимавшийся исследованиями для NASA.