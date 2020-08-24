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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 74,42 рубля

Банк России установил на 25 августа 2020 г. официальный курс доллара на уровне 74,4181 рубля, что на 31,9 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Банки.ру

Курсы доллара и евро на 25 августа

Банки.ру01:00
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 87,903 руб

Финмаркет01:02
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 74,42 рубля

ТАССвчера в 06:17
ПРАЙМ

Курс рубля корректируется вверх после обновления минимумов за несколько месяцев

ПРАЙМвчера в 09:06
Московский Комсомолец

Официальный курс доллара вырос на 31 копейку

Московский Комсомолецвчера в 07:02
Телеканал 360°

Центробанк: доллар и евро падают

Телеканал 360°вчера в 07:30
Свободная Пресса

Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о росте доллара и евро

Свободная Прессавчера в 06:28

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
РИА Новости02:03
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Число сделок с жильем в Москве выросло за месяц на 30%

«В июле [2020 года] количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья значительно возросло по сравнению с июнем, когда рынок недвижимости только начал восстанавливаться после отмены в столице режима самоизоляции граждан», — объяснил рост сделок с вторичным жильем в июле руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.
РБК03:25

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русскомвчера в 09:19
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«Барселона» объявила цену Месси

Руководящий состав испанского профессионального футбольного клуба "Барселона" наконец определился с ценником за форварда Лионеля Месси.
CT newsвчера в 08:31
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Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ru01:26
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35 лет назад погибла посол доброй воли Саманта Смит

35 лет назад в авиакатастрофе погибла 13-летняя американка Саманта Смит - посол доброй воли, получившая известность после своего письма руководителю СССР Юрию Андропову, которое она написала в разгар "холодной войны".
Газета.Ru01:40