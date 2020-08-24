ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 74,42 рубля
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Банк России установил на 25 августа 2020 г. официальный курс доллара на уровне 74,4181 рубля, что на 31,9 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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