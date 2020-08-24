Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара вырос до 74,42 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 31,85 копейки, составив 74,4184 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Автоматически обработано 7385 источников, обновлено в 02:24, Ашберн
Общество
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии.
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Общество
В Гидрометцентре предсказали аномально теплый конец лета в России
24 августа Вильфанд рассказал, что сентябрь на европейской части России будет теплым и не дождливым.
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Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
РИА Новости вчера в 19:19
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Создан пластик, который можно перерабатывать несколько раз
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На Кубани из-за лесного пожара эвакуировали около 350 туристов
Пожарные эвакуировали около 350 отдыхающих из лесов малого Утриша вблизи Анапы из-за лесного пожара, площадь которого составляет около 3 га.
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Повторно заразившегося коронавирусом главу Тувы отправили в Москву
Кызыл, 25 августа 2020, 08:44 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол, повторно заразившийся коронавирусом, отправлен в Москву для дополнительного обследования.
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Леди Гага поделилась снимком в купальнике и порадовала поклонников
Накануне 34-летняя певица и актриса Леди Гага опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, чем очень порадовала многочисленных пользователей Сети.
Территория новостей вчера в 01:15
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ЦБ раскрыл новый способ хищения денег по Системе быстрых платежей
В СБП без проверки поступила команда на перевод средств. Таким способом мошенники отправляли себе средства с чужих счетов.
Evo-rus.com 01:11
Энергетика
В Турции оценили стоимость нового газового месторождения
Анкара, 24 августа 2020, 17:42 — REGNUM Приблизительная стоимость газа в обнаруженном Турцией месторождении в Чёрном море с учётом текущих трендов может составлять до $80 млрд.
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Как сообщает ТАСС, при этом президент был одет в бронежилет, а в руке у него был автомат Калашникова без магазина.
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Общество
Немецкие врачи назвали причиной болезни Навального интоксикацию
По мнению немецких врачей, результаты обследования блогера Алексея Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Известия вчера в 10:56
Общество
Грета Тунберг сообщила о возвращении в школу после годичного перерыва
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Хоккей
Шатаут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Филадельфию»
«Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Филадельфию Флайерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.
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Энергетика
В ФАС оценили ситуацию с ценами на бензин в России
Ситуация с ценами на бензин в России стабильна, резких скачков не будет, заявил заместитель руководителя ФАС, статс-секретарь Андрей Цариковский.
RT на русском 02:20
Политика
Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
Видео перехвата вертолетами министерства обороны Белоруссии воздушных шаров с бело-красно-белым флагом оппозиции, запущенных, вероятно, с территории Литвы, опубликовал портал "Военно-политическое обозрение".
Известия 00:23
Происшествия
В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности
В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ru вчера в 12:59
Общество
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
Москва, 24 августа 2020, 10:26 — REGNUM Представители Росавиации не стали комментировать сообщения СМИ о том, что Россия возобновит авиасообщение ещё с семью странами.
REGNUM вчера в 03:26
Экономика
Эксперты дали советы владельцам сбережений в рублях
Ожидать значительного укрепления рубля в ближайшее время не стоит, как и менять российскую валюту на иностранную прямо сейчас.
Газета.Ru 02:15
Технологии
Легендарной Windows 95 исполнилось 25 лет
День 24 августа 1995 года ознаменовался официальной презентацией легендарной Windows 95, благодаря которой операционные системы с графической пользовательской оболочкой пошли в массы, а Microsoft обрела широкую известность.
3DNews вчера в 13:51
Экономика
Японский холдинг и «Сколково» инвестируют ₽1,5 млрд в российские стартапы
Инвестиционная платформа фонда «Сколково» Skolkovo Ventures создала на паритетных началах совместное предприятие Station со структурой японского коммуникационного холдинга Dentsu, следует из совместного сообщения компаний, поступившего в РБК.
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Армия и оружие
Военных из запаса призывают в Белоруссии для проверки боеготовности
«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — говорится в сообщении.
Live24 00:54
Экономика
Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в два раза
В 2019 году ставки по кредитам превышали доходность по вкладам в 1,9 раза.
Коммерсантъ 00:36
Общество
В Минске прошли задержания на акции протеста у Дома правительства
Life.ru вчера в 15:13
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области возросло до трёх человек
Ростов-на-Дону, 25 августа 2020, 09:16 — REGNUM В Ростовской области число погибших в результате аварии на трассе Новочеркасск — Каменоломни увеличилось до трёх человек.
REGNUM 02:16
Общество
Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы
24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ru 01:26
Политика
В Совбезе России заявили о лидерстве США в сфере кибератак
США занимают первое место по числу совершённых кибератак. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.
RT на русском 00:48
Армия и оружие
В РФ начались государственные испытания ЗРС С-500
В России стартовали государственные испытания новой зенитной ракетной системы С-500. Об этом рассказал вице-премьер России Юрий Борисов.
Московский Комсомолец вчера в 07:37
Общество
В Саратовской области 96 человек заболели коронавирусом за сутки
На 25 августа в Саратовской области у 11 782 человек диагностирован коронавирус.
Kursk.com 01:58
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Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым.
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Упражнения для снижения риска инсульта и рака перечислил эндокринолог
Live24 вчера в 07:26